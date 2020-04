Corona-Modus am Band: Foxconn richtet strenges Gesundheitsregime in seinen Fabriken ein

Foxconn und andere Zulieferer von Apple haben strikte Maßnahmen eingeführt, um die Ausbreitung von Covid-19 in der Belegschaft in Grenzen zu halten, sobald die Produktion wieder voll hochgefahren wurde. Dabei werden die Bewegungen der Beschäftigten durchgehend überwacht.

Apples größter Zulieferer für iPhones, iPads und andere Produkte hat Vorsorge getroffen, um eine wieder aufflackernde Ausbreitung von Covid-19 in seinen Fabriken möglichst effektiv einzudämmen. Laut Medienberichten, die sich unter anderem auf Schilderungen von Foxconn-Mitarbeitern und Unterlagen der Regionalregierung in der Provinz von Zhengzhou stützen, besteht eine der Foxconn-Maßnahmen darin, die Belegschaft in Gruppen von je 20 Beschäftigten zu gliedern, die buchstäblich Tag und Nacht miteinander verbringen. Sie arbeiten zusammen, essen zusammen und schlafen zusammen und ihr Gesundheitszustand wird durchgehend überwacht. Dies geschieht einerseits durch regelmäßige Temperaturmessungen und Infrarotkameras, die eine erhöhte Temperatur bei Mitarbeitern auch im Vorbeigehen erkennen sollen, die Wirksamkeit solcher Maßnahmen, die teilweise auch auf Flughäfen und in Touristengebieten eingesetzt wurde, ist allerdings fraglich.

Abstand halten auch in der Fabrik

Das Mittagessen in der Cafeteria soll auch unter Einhaltung der entsprechenden Abstandsregeln eingenommen werden. Mittels QR-Codes auf den einzelnen Sitzplätzen soll auch nachträglich ganz genau nachvollzogen werden können, wer wo gesessen hat, auf diese Weise hofft man, die so wichtigen Infektionsketten besser nachverfolgen zu können, sodass im Falle einer Infektion nicht eine gesamte Fabrik erneut stillgelegt werden muss. Auch die übrigen Fertiger in China haben ähnliche Maßnahmen etabliert, um ihre Beschäftigten vor Infektionen zu schützen.

Vor einigen Wochen zeichnete sich bereits ab, dass Foxconn rascher als erwartet wieder zu seiner üblichen Produktionskapazität zurückkehren können wird, ob diese allerdings auch mit einer ebenfalls wieder rasch steigenden Nachfrage einhergehend wird, bleibt abzuwarten.

