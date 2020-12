Home Apple BREAKING: Apple präsentiert AirPods Max Kopfhörer

Die Weihnachtsüberraschung, die Apple bringen soll, wurde also tatsächlich gerade Realität in Form der „AirPods Max“. Die Premium-Kopfhörer kosten rund 600 Euro und bringen Hi-Fi Audio, einen adaptiven EQ, aktive Geräuschunterdrückung sowie 3D-Audio dank dem integrierten H1-Chip.

Sie können ab heute vorbestellt (Affiliate-Link) werden und sind ab dem 15. Dezember für 597,25 Euro in fünf Farben erhältlich.

Das Design erinnert an die Leaks, die wir im Vorfeld gesehen haben. Das rundliche Design aus Metall und Stoff mit einem Gummibügel ist schon jetzt einzigartig. Interessant ist, dass wir oben eine „digitale Krone“ sehen wie bei der Apple Watch. Damit dürfte einiges gesteuert werden können. Außerdem befindet sich ein normaler Knopf an der Oberseite. Auf den Bildern sehen wir überdies zahlreiche Mikrofone oben und unten für ANC und Co.

Ein Touchscreen bleibt wohl aus, zumindest spricht Apple hierzu nicht.

So sehen die Kopfhörer also bei der Benutzung aus. Inwiefern der Bügel selber verlängert oder angepasst werden kann, ist nicht klar.

Die AirPods Max (Affiliate-Link) kommen in Silber, Space gray, Sky blue, Pink und Grün.

Auch ein „schickes“ Trage-Case soll verfügbar sein:

Apples Senior Vice President of Worldwide Marketing Greg Joswiak ist natürlich begeistert:

„Die AirPods sind die beliebtesten Kopfhörer der Welt, geschätzt wegen ihrer einfachen Einrichtung, der unglaublichen Klangqualität und ihres ikonischen Designs. Die neuen AirPods Max bringen die ausgezeichneten Eigenschaften der AirPods in ein beeindruckendes Over-Ear Design mit Hi-Fi Audio“, sagt Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing bei Apple. „Das spezielle akustische Design, kombiniert mit leistungsstarken H1 Chips und fortschrittlicher Software, ermöglicht es den AirPods Max, Computational Audio zu nutzen, für ein fantastisches Hörerlebnis ganz ohne Kabel.“

Wecken die Kopfhörer euer Interesse? Lasst uns in den Kommentaren darüber diskutieren!

