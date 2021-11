Home Apps Black Friday: 75% auf „3D Boom“ sparen – 3D Audio für Mac-Lautsprecher?

Wer öfters Musik, YouTube-Videos, Serien oder Podcasts auf den integrierten Lautsprechern im Mac oder PC konsumiert, der sollte den heutigen Deal auf „3D Boom“ nicht verpassen. Wir zeigen, was die App kann.

3D Boom kann auf eine längere Geschichte verweisen, lange bevor künstlich verbesserter Sound durch Apple, Dolby und Co. Serie machte. Die Macworld zeichnete das Programm schon vor Jahren aus, der Mac App Store hat das Tool 2018 sogar gefeatured. Dahinter stecken übrigens die bekannten Entwickler Global Delight Technologies, die zum Beispiel bekannte Apps wie CameraPlus im App Store haben. Und was macht 3D Boom?

Im Prinzip ist 3D Boom (Affiliate-Link) ein intelligenter Equalizer für eure Mac- oder PC-Lautsprecher. Diese sind in den letzten Jahren hardwaretechnisch immer besser geworden. Gerade bei den neuen MacBook Pros gibt es jedoch auch Kritik an Apples Abstimmung hin zu sehr „Bass-lastigen“ Tönen. 3D Boom konfiguriert eure Lautsprecher im Alltag jeweils auf das gerade akute Medium. Bei Podcasts werden Stimmen gefördert, bei Filmen eine Art 3D-Sound erzielt. Bei Musik werden Instrumente separiert. Dies erfolgt automatisch und auf Wunsch auch mit manueller Anpassung.

Feature-Auszug von 3D Boom

Neben der allgemeinen Sound-Verbesserung hat die App jedoch noch mehr auf Lager, das den Preis letztendlich auch rechtfertigt:

3D-Sound : Wie der Name schon sagt, kann die App einen 3D-Sound imitieren. Ihr könnt das mit 3D-Audio vergleichen, das die Instrumente und verschiedenen Elemente einer Tonspur besser voneinander trennt und abstimmt. Boom 3D macht dies jedoch für alle eure Inhalte.

: Wie der Name schon sagt, kann die App einen 3D-Sound imitieren. Ihr könnt das mit 3D-Audio vergleichen, das die Instrumente und verschiedenen Elemente einer Tonspur besser voneinander trennt und abstimmt. Boom 3D macht dies jedoch für alle eure Inhalte. Kein Abofalle : Ihr bezahlt einmal und dann nichts mehr

: Ihr bezahlt einmal und dann nichts mehr Der Nachtmodus : Er mischt den Ton so ab, dass sehr laute oder schrille Töne herausgefiltert werden. Das schützt euch und Mitbewohner.

: Er mischt den Ton so ab, dass sehr laute oder schrille Töne herausgefiltert werden. Das schützt euch und Mitbewohner. Die „Spatial“-Funktion: Damit wird ein räumliches Erlebnis erzeugt.

Damit wird ein räumliches Erlebnis erzeugt. 31-Band-EQ-Einstellungen: Darunter alle bekannten Genres, Film und mehr

Darunter alle bekannten Genres, Film und mehr 20.000 Radio-Sender direkt in der App hören

Audio-Einstellungen für alle Apps steuern (nur macOS): Für Spotify, Skype, Zoom und Safari könnt ihr so verschiedene Lautstärken und Einstellungen vornehmen

Im Kurz-Test funktionierte das Ganze bei uns erstaunlich gut. Vor allem die MacBook-Lautsprecher können hier wirklich nochmals auf ein anderes Level gehoben werden. Freilich bleibt 3D Boom eine Software, die entsprechend auch nur beschränkte Möglichkeiten hat. Diese nutzt sie aber vollends aus und bringt gerade bei Filmen, Serien, YouTube-Videos und Podcasts ein viel klareres Sound-Profil hervor. Die Audiospur wird bei einer Explosion oder bei Dialogen etwa viel besser auf „gesplitet“ und Töne klingen weniger verwaschen. Auch der 3D-Effekt ist wirklich beeindruckend.

Sehr cool ist 3D Boom auch mit angeschlossenen und kleineren Bluetooth-Boxen. Mit großen Kopfhörern oder Boxen ist der Effekt in unserem Test jedoch nicht so spannend wie auf den integrierten Lautsprechern.

Wenn ihr also auch zu den Millionen Deutschen zählt, die ihre Serien und Filme auf dem Laptop konsumieren, dann ist Boom 3D eine tolle Investition.

Für häufiges Konsumieren von Medien auf Mac-Endgeräten ist die App also wirklich sehr spannend! Und anlässlich des Black-Friday-Deals wollten wir euch das Programm nicht vorenthalten. Ihr spart aktuell nämlich drei Viertel des Preises ein! Statt 42,99 Euro kostet das Programm nur mehr 10 Euro und kann dabei auf zwei Macs verwendet werden! Schaut euch gerne alle Funktionen und Features von 3D Boom nochmals auf der verlinkten Seite an! An den Rabatt kommt ihr mit unserem Link!

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

