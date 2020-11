Home Apple Bis zu 150 Euro iTunes-Guthaben: Apples Black Friday-Eventangebote sind da

Der Black Friday rückt näher und Apple macht auch wieder mit – ein bisschen. Die Aktion aus Cupertino ist allerdings wie üblich sehr übersichtlich gestaltet. Der Kunde erhält eine iTunes-Geschenkkarte im Wert von maximal 150 Euro beim Kauf eines qualifizierten Produkts. Um die Aktion aber noch etwas unattraktiver zu machen, sind die neuesten Produkte nicht zur Teilnahme qualifiziert.

Am Black Friday oder anderen Rabattschlachten hatte sich Apple in der Vergangenheit traditionell nie beteiligt. So gesehen ist es schon ein Fortschritt, dass es seit einigen Jahren doch Aktionen zu verschiedenen Gelegenheiten gibt. Diese sind allerdings nicht übermäßig ambitioniert und das ist auch im Jahr 2020 nicht anders.

Apple schreibt hierzu:

Unser viertägiges Shopping Event startet am 27.11.

Kauf ein qualifiziertes Produkt vom 27. bis zum 30. November und erhalte eine App Store & iTunes Geschenkkarte von bis zu 150 €.

Diese erhalten Kunden beim Kauf eines qualifizierten Produktss. Eine Übersicht über die qualifizierten Produkte gibt Apples Sonderseite zum Shopping-Event (Affiliate-Link).

Neueste Produkte sind nicht qualifiziert

Apples aktuelles iPhone 12 ist nicht zur Teilnahme an der Aktion qualifiziert, ebenso wenig die neuen Macs mit M1-Prozessor.

Qualifiziert ist etwa das aktuelle iPhone SE, auch das iPhone 11 und das iPhone XR. Auch das iPad Mini steht auf der Liste, hier erhalten Kunden jeweils eine iTunes-Karte im Wert von 50 Euro.

Auf 100 Euro steigt der Kartenwert beim Kauf diverser weiterer iPads. Greift der Kunde zum iMac oder MacBook, erhält er den maximalen Wert von 150 Euro. Den kleinsten Bonus in Höhe von 25 Euro bringen etwa die AirPods.

