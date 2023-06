Home Featured BIG! Unterwegs im Apple-Land – Teil 1

BIG! Unterwegs im Apple-Land – Teil 1

Ihr Chronist macht Urlaub. Und wo macht ein Apple-Fanboy Urlaub? Natürlich in Kalifornien. Aus diesem Grunde werde ich die nächsten vier Wochen aus Amerika berichten, dem Land, das diese großartige und großspurige Firma Apple hervorgebracht hat. Fangen wir an meiner ersten Station an, nein, nicht San Francisco mit Cupertino (von dort berichte ich erst in Woche 4), sondern in Los Angeles.

Snoopy!

Fährt man in diesen Tagen des Juni 2023 mit UBER durch diese unfassbare Stadt und seine Umgebung mit großen Namen wie Hollywood (Der neue Star auf der Apple Watch, Snoopy, hat einen Stern auf dem Walk of fame! Sie glauben es nicht? Siehe unten),…

…Venice Beach, Santa Monica (direkt daneben und übrigens durch einen fantastischen Radweg direkt am Strand verbunden) oder Beverly Hills (,wo die Hydranten nicht rot lackiert sind, sondern silbern – wahrscheinlich ist es gar kein Lack), dann fällt eines auf: Die Apple-Werbung!

Big!

Big is not big enough, sagt unser Freund Arnold Schwarzenegger in der, übrigens ebenfalls fantastischen, Netflix-Doku über Amerika (naja, eigentlich über sich und sein Leben, aber irgendwie ist es für ihn das gleiche) und damit hat er ausnahmsweise recht. Wenn ich nun „großformatig“ schreibe, dann trifft das nicht annähernd die Realität. Stellen Sie sich ein 40-stöckiges Hochhaus vor und über 20 der Etagen hängt ein Apple-Plakat über ungefähr die halbe Breite – dann haben Sie ungefähr eine Vorstellung. Wer es sich nicht vorstellen möchte, hier das Foto dazu:

„Großformatig“

Diese Plakate finden sich – großformatig – überall in der Stadt und das Thema ist immer das gleiche: Schutz deiner Gesundheitsdaten. Und das Motiv ist immer das gleiche: Eine Person hält ein iPhone 14 Pro so vor dem Gesicht, dass sie nicht erkennbar ist. Die Symbolik ist holzhammermäßig und wenig subtil: Niemand anderes sieht dich (und deine Gesundheitsdaten), wenn du es nicht willst. Nebenbei: Alle Personen tragen zufällig eine Apple-Watch Ultra. Vergessen Sie das „zufällig“.

Werbebotschaft mit dem Holzhammer

Die Werbebotschaft variiert ein wenig zwischen „Your health data belongs in your hands.“ und „Your health. In your control.“. Damit setzt unser sympathisches Start-Up-Unternehmen ganz klar auf ein extrem wichtiges Thema, bei dem es fast ein Alleinstellungsmerkmal in diesem Becken von Daten-Piranhas hat: Die Daten bleiben auf dem Gerät, gerade die hochsensiblen wie Sauerstoffsättigung, Herzfrequenz, Schlafrhythmen, Bewegung und Sport und und und…

Apple ist wieder einmal sehr schlau, denn den meisten Menschen dürfte ihre Gesundheit sehr wichtig sein, einige davon lassen sie sich gerne in Zahlen, Statistiken und Tabellen auswerfen und viele haben gerne diese Lebensversicherung am Arm oder in der Tasche. Aber niemand teilt sein Privatestes gerne mit Tech-Firmen, Krankheitskassen, Werbetreibenden oder seinem Arbeitgeber.

Save ist not save enough!

Sagen wir es amerikanisch: Save ist not save enough (es kann sein, dass die U.S.A. irgendwie größenwahnsinnig machen…).

