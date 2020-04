Auf die Plätze… iPhone SE jetzt vorbestellen

Das iPhone SE kann ab sofort vorbestellt werden. Apples neues günstiges 4,7 Zoll-Smartphone wurde am Mittwoch vorgestellt und wird ab nächster Woche ausgeliefert. Das iPhone SE kommt in drei Farben, ihr könnt es aber auch zu einem Mobilfunkvertrag erhalten und zahlt so nicht den vollen Preis. Wenn ihr ein altes iPhone in Zahlung gebt, liegt der Startpreis bei 329 Euro.

Ab sofort könnt ihr das neue iPhone SE vorbestellen. Der Apple Store ist bereits seit Mittag offline, um den Bestellstart vorzubereiten.

Das iPhone SE kommt mit einem 4,7 Zoll-HD-Retina-Display und einer 12 Megapixel auflösenden Hauptkamera, es ist die berste Ein-Linsen-Kamera, die es je in einem iPhone gegeben hat, so Apple. Sie unterstützt auch Porträt-Aufnahmen und Smart HDR-Fotos. Das iPhone SE kommt mit drei GB Arbeitsspeicher und Wi-Fi 6-Unterstützung.

Apple bietet das iPhone SE in den drei Farben Schwarz, Weiß und (PRODUCT)RED, die Einnahmen aus dem Verkauf der roten iPhones geht dieses Jahr in die Bekämpfung von Corona.

Kleiner Tipp: Wenn die Apple-Website überlastet ist, klappt das Bestellen manchmal über die Apple Store-App besser.

Das iPhone SE zu einem Mobilfunkvertrag bestellen

Das iPhone SE kostet bei Apple wenigstens 329 Euro, wenn ihr ein altes Modell in Zahlung gebt, sonst aber 479 Euro für die Version mit 64 GB. Alternativ sind auch 128 und 256 GB Speicher verfügbar. Wem das bei Apple zu teuer ist, kann das neue iPhone auch zu einem Mobilfunkvertrag erhalten.

Werdet ihr euch eins bestellen?

