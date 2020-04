Das iPhone SE kommt wohl mit drei GB RAM und einem Akku im iPhone 8-Zuschnitt

Einen Tag nach der Ankündigung seitens Apple tauchen noch weitere Spezifikationen des neuen iPhone SE auf. Sie betreffen einerseits den Akku des neuen iPhones und andererseits den Arbeitsspeicher. iFixit hatte zwar noch keine Gelegenheit, das iPhone SE auseinander zu schneiden, doch von anderer Stelle wurden diese Details schon übermittelt.

Es muss sich im letztendlichen Teardown noch bestätigen, aber die Kapazität der Batterie im neuen iPhone SE ist inzwischen ebenfalls bekannt, zumindest geht ein Wert aus einer Aufstellung des chinesischen Netzbetreibers China Telecom hervor. Danach ist das iPhone SE 2020 mit einem 1.821 mAh fassenden Akku ausgestattet. Apple spricht davon, dass das iPhone SE so lange mit einer Füllung durchhält wie das iPhone 8. Ob das stimmt, muss sich noch zeigen, tatsächlich aber ist der Akku zumindest genauso groß wie bei dem älteren Modell.

Drei GB Arbeitsspeicher stecken wohl im neuen iPhone

Auch hinsichtlich des verbauten RAM gibt es eine Information aus China zum neuen iPhone. Das iPhone SE hat danach drei GB verbauten Arbeitsspeicher. DAs ist ordentlich, aber auch nicht ganz überraschend. Mit einem A13-CPU wäre eher ein kleinerer RAM eine Überraschung gewesen, die iPhone 11-Familie kommt mit vier GB Arbeitsspeicher, der aber dort auch vor allem von den komplexeren Kameras gebraucht wird.

Die Angaben von China Telecom sind erfahrungsgemäß zutreffend, aber in ein paar Tagen werden hier auch die letzten Fragen beantwortet. Ab morgen könnt ihr das neue iPhone SE bestellen, die Auslieferungen starten dann in der kommenden Woche. Heute früh hatten wir in einer anderen Meldung über weitere Details zur Ausstattung des neuen Budget-iPhones berichtet.

