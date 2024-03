Home Betriebssystem Auch tvOS 17.4 RC für Entwickler kann geladen werden

Auch tvOS 17.4 RC für Entwickler kann geladen werden

Apple hat heute Abend auch tvOS 17.4 als Release Candidate für die registrierten Entwickler bereitgestellt. Die wohl letzte Fassung folgt eine Woche auf die Verteilung der vorangegangenen Beta an die Entwickler, Die vorangegangenengrößeren Updates hatten einige Neuerungen und Änderungen in der tTV-App eingeführt, die zur Inhaltezentrale des Apple TV ausgebaut wird.

Apple hat am heutigen Abend auch tvOS 17.4 als RC-Fassung für die registrierten Entwickler zur Verfügung gestellt. Die wohl finale Version des kommenden Updates kann damit ab sofort auf ein kompatibles Apple TV geladen und installiert werden. Hierzu muss der Bezug von Betas in den Einstellungen aktiviert worden sein.

Der Release Candidate folgt eine Woche auf die Verteilung der letzten Beta an die Entwickler. Mit den letzten Updates hatte Apple die TV-App zur neuen Zentrale für alle Inhalte zum Kaufen und Leihen auf dem Apple TV ausgebaut.

SharePlay für Apple Music kommt auf das Apple TV

Mit dem Update auf tvOS 17.4 erhält Apple Music auf dem Apple TV die Unterstützung für SharePlay. Hierfür kann ein QR-Code von beliebigen Personen gescannt werden, auch wenn sie kein Apple Music-Abo haben. Damit können auch Besucher des Nutzers eines Apple TV zur Musikauswahl beitragen.

tvOS 17.4 wird in der kommenden Woche für alle Nutzer erwartet. Bemerkt ihr interessante Neuerungen in der neuen Beta? Lasst es uns gern in den Kommentaren unter dem Artikel wissen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!