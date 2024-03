Home Apps Auch in Deutschland: Spotify zeigt jetzt ein paar Musikvideos

Spotify zeigt jetzt Musikvideos in der App, sofern verfügbar. Das Feature ist noch in einer Beta und nicht in allen Ländern verfügbar, aber Deutschland gehört dazu. Auch ist der Katalog zum Start noch überschaubar.

Spotify hat mit der Einführung einer neuen Funktion begonnen: Die App zeigt jetzt Musikvideos zu Songs an. Die Funktion ist zum Start nur in einigen ausgewählten Ländern verfügbar. Wie der Streamingdienst in einer entsprechenden Information mitgeteilt hat, startet das Feature in den folgenden Ländern:

Großbritannien

Deutschland

Italien

Die Niederlande

Polen

Schweden

Brasilien

Kolumbien

Philippinen

Indonesien

Kenia

Feature ist noch in der Beta

Zum Start ist der Katalog an verfügbaren Videos noch überschaubar, dazu gehören etwa Songs und Clips von Ed Sheeran, Doja Cat und Ice Spice.

Der Spotify-Player wird bei verfügbaren Inhalten einen neuen Button zeigen, mit dem zum Video-Playback gewechselt werden kann. Dann startet der Song von Anfang neu. Die Videos sind in der App am Smartphone, am Smart TV und am Desktop verfügbar.

Einführung neuer Funktion nur für zahlende Nutzer

Wenig überraschend sind die Musikvideos nur für zahlende Nutzer von Spotify Premiium verfügbar, Spotify versucht schon länger Nutzer zum Abschluss eines Abos zu überreden, indem Features auf diesen Tarif beschränkt werden.

Interessanterweise sind die neuen Videos bislang nicht in den USA verfügbar.

Wer seine Mediathek von einem zum anderen Streamingdienst migrieren möchte, hat es dabei wohl bald ein wenig leichter, zumindest dann, wenn er zu Apple Music wechselt. Bei Apple ist gerade eine entsprechende Funktion in Arbeit. Wann sie für Nutzer verfügbar sein wird, ist allerdings noch offen.

