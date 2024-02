Home iCloud / Services Playlist von Spotify und Co. importieren: Apple Music testet Mediathek-Import von anderen Streamingdiensten

Apple Music kann in Zukunft vielleicht Playlisten anderer Streamingdienste importieren und zur eigenen Mediathek hinzufügen. Offenbar arbeitet Apple aktuell an einer solchen Funktion. Den Im- und Export von Playlists zwischen verschiedenen Diensten besorgen aktuell einige Drittdienste, die sich den Job allerdings auch oft bezahlen lassen.

Apple Music möchte Kunden bald wohl dabei unterstützen, ihre Songs von anderen Diensten wie Spotify oder YouTube Music herüber zu holen. In der Beta von Apple Music für Android finden sich in der jüngsten Version diverse Hinweise auf diese neue Funktion. So bekommen Nutzer zum Teil die Option, Playlists von anderen Diensten zu importieren, dies lässt sich auch in den Einstellungen festlegen.

Allerdings ist das Feature derzeit wohl noch nicht funktional, zudem stellt die Beta nicht allen Nutzern das Feature zur Verfügung, über das zuerst Nutzer auf der Plattform Reddit berichtet hatten. MacRumors fand indes auch Hinweise im Code der APK-Datei von Apple Music für Android.

Mediathek-Migration zu anderem Streamingdienst oft nur gegen Geld

Derzeit sind eine Reihe an Drittdiensten am Markt, die Playlisten zwischen den verschiedenen großen Streamingdiensten hin- und her verschieben, dabei gibt es jedoch nie eine Garantie auf eine vollständige Übertragung, zudem ist der Funktionsumfang der Dienste meist eingeschränkt, wenn der Nutzer kein Abo abschließt.

Die Funktion von Apple greift offenbar auf die Plattform von SongShift zurück, einem dieser Drittdienste. Natürlich hilft Apple Music nur beim Import, nicht aber, um Titel an einen anderen Dienst zu übergeben. Es wäre denkbar, dass Spotify und Co. in Zukunft ebenfalls einen Importhelfer bereitstellen.

