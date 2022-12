Home Hardware Apple veröffentlicht ein Update für die AirTags

Apple veröffentlicht ein Update für die AirTags

Apple hat heute Abend damit begonnen, eine neue Softwareversion für seine AirTags zu verteilen. Diese wird in den kommenden Tagen auf die kleinen Tracker geladen und installiert. Es ist aktuell noch nicht klar, welche Neuerungen die neue Software mit sich bringen wird oder ob überhaupt substanzielle Änderungen damit einhergehen werden. Berichtet uns gern, wenn ihr Änderungen im Verhalten eurer AirTags bemerkt.

Apple hat eine neue Firmware für seine AirTags veröffentlicht. Die neue Softwareversion rollt kurz vor dem erwarteten Start von iOS 16.2 für alle Besitzer der Tracker von Apple aus. Die neue Firmware trägt die Versionsnummer 2.0.36 und die Build-Nummer 2A36.

Das Update folgt auf die Version 2.0.24, die die Build-Nummer 2A24e getragen hatte.

Das Update wird automatisch auf die AirTags geladen

Apple gibt den Nutzern keine Möglichkeit, ein Update für die AirTags manuell anzustoßen. Diese Aktualisierungen werden automatisch geladen und auf die Tracker installiert, so lange sie sich in Reichweite eines gekoppelten iPhones befinden. Apple macht auch in der Regel keine Angaben zur Art und Inhalt eines Updates für die AirTags.

in der Vergangenheit wurde auf diesem Wege etwa der Signalton bei Verlust oder einer vermuteten unsachgemäßen Nutzung lauter gestellt und dafür gesorgt, dass er früher ertönt. Ihr könnt prüfen, welche Software eure AirTags nutzen, indem ihr in die Wo ist-App geht und dort im Reiter „Objekte“ den betreffenden AirTag auswählt, indem ihr auf dessen Namen klickt.

