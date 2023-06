Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt dritte Staffel von „The Morning Show“ für den Herbst 2023 an

Den Streamingdienst Apple TV+ gibt es nun seit knapp vier Jahren, der offizielle Start erfolgte im Herbst 2019. Zu den ersten Inhalten gehörte unter anderem die Serie „The Morning Show“ mit Steve Carrell, Jennifer Aniston und Reese Witherspoon in den Hauptrollen. Fans der Serie dürfen sich freuen und einen Eintrag im Kalender für den Herbst machen.

Dritte Staffel startet im Herbst

Die Serie konnte Fans und Kritiker gleichermaßen überzeugen, davon zeugen auch diverse Auszeichnungen. Nun wurde bekannt, wann die dritte Staffel auf Apple TV+ zurückkehren wird. Konkret soll die dritte Staffel am 13. September 2023 anlaufen, zum Start dürften wieder zwei Folgen abrufbar sein. Die dritte Staffel wird insgesamt zehn Folgen umfassen, zum Plot ist noch nichts Konkretes kommuniziert worden. Apple sprach lediglich davon, dass das Sender-Netzwerk im Mittelpunkt stehen wird und sich im Zuge einer möglichen Übernahme vollkommen überraschende neue Allianzen bilden. Das klingt dann doch recht kryptisch und wir lassen uns überraschen.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

