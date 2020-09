Apple One: Neue Hinweise auf Bundle in Android-Version von Apple Music aufgetaucht

Neue Hinweise deuten auf einen bevorstehenden Start eines Apple-Services-Bundles hin. Diese wurden in der Apple Music-Version für Android gefunden. Den letzten Annahmen nach soll Apple One im Oktober starten. Noch ist unklar, welche Komponenten zu welchen Konditionen zu haben sind.

Erneut deuten Hinweise auf einen bevorstehenden Start eines Bundles verschiedener Apple-Services hin. Ein solches Bundle-Angebot soll unter dem Namen Apple One auf den Markt kommen, wie wir in früheren Meldungen berichtet hatten, die sich auf Informationen der Agentur Bloomberg bezogen haben.

Nun fanden sich in der Version von Apple Music für Android neuerlich Hinweise auf ein solches Bundle. Diese wurden in der Beta von Version 3.4.0 für Android gefunden. Sie sagen aus, dass Kunden, die auf Apple One umsteigen, das Abo von Apple Music nicht zusätzlich berechnet wird. Dieses Abo könnten Kunden mit ihrem iPhone, iPad oder Apple TV verwalten, hieß es weiter.

Unklare Konditionen von Apple One

Es dürfte verschiedene Pakete von Apple One geben. In einem Einsteigerpaket könnten etwa Apple Music und Apple TV+ gebündelt werden, zu einem leicht verängstigten Preis. Größere Pakete könnten noch Apple Arcade und auch Apple News+ beinhalten, das in Deutschland nach wie vor nicht nutzbar ist. Auch zusätzlicher iCloud-Speicher wäre als Modul für Apple One denkbar.

Ob Apple One tatsächlich im Oktober kommt, zu welchen Preisen es eingeführt wird und in welchen Märkten es initial verfügbar sein wird, ist noch immer unklar.

