Apple kündigt Activity Challenge für das Neujahr an

Fragt man zehn verschiedene Leute, was es über die Festtage zum Essen gibt, bekommt man wohl zehn verschiedene Antworten und dennoch gibt es eine Gemeinsamkeit: Die Speisen sind eher kalorienreich und nicht so für die schlanke Figur gedacht. Das weiß auch Apple und kündigt eine kleine Motivationshilfe für einen erfolgreichen Jahresstart an.

Activity Challenge für das Neujahr

Gans oder Ente mit Knödeln und Rotkohl dürfte sicherlich bei vielen von unseren Lesern auf dem Tisch stehen, hinzu kommen noch die leckeren Kekse und Plätzchen. Und der gute Christstollen aus Dresden darf auch nicht fehlen. Damit man sich nicht zu sehr an das süße Leben gewöhnt, wird es zum vierten Mal in Folge von Apple für alle Träger eine Apple Watch eine Activity Challenge direkt zum Start des Jahres geben. Und um diese zu erreichen, muss man allerdings konsequent bei der Sache bleiben.

So absolvierst Du die Challenge erfolgreich

Reicht es im Verlaufe des Jahres bei den übrigen Activity Challenges aus, das Workout für 20 Minuten zu absolvieren, wird es in diesem Fall eine Wochenaufgabe – und das ist wortwörtlich zu verstehen. Um sich die Auszeichnung zu verdienen, müsst ihr alle Aktivitätsringe vom 01. Januar 2023 bis einschließlich 07. Januar 2023 vollständig schließen. Nur dann gibt es die Auszeichnung nebst diversen Stickern für iMessage, mit denen es sich natürlich hervorragend angeben lässt.

