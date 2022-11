Home iPhone Apple flippt nicht: Samsung schießt gegen das iPhone

Apple bietet kein faltbares iPhone – für Samsung Grund genug, sich über die Smartphones aus Cupertino lustig zu machen. Ob nun berechtigt oder nicht, ein Ziel dürfte Samsung mit seinem neuesten Clip in bestimmten Kreisen auf jeden Fall erreichen: Aufmerksamkeit.

Es gibt Werbeclips, die ganz offenkundig weniger auf einen echten Produktvorteil, als mehr auf maximale Aufmerksamkeit für die eigene Marke abzielen. Unter Werbeleuten heißt es teils sogar: Auch eine schlechte Werbung kann eine gute Werbung sein, Hauptsache, die Reichweite stimmt.

So sind bestimmte Spots zwar unerträglich schlecht gemacht, die Marke bleibt aber nachdrücklich im Kopf der Konsumenten hängen. Ob das auf die neueste Werbung von Samsung zutreffen wird, steht dahin. Zumindest mangelt es ihr nicht an provokativem Potenzial.

Apple faltet nicht

Samsung verkauft seit Jahren faltbare Smartphones: Den Galaxy Fold-Modellen folgten die Flip-Modelle. Die Kinderkrankheiten der frühen Falter brachten den Südkoreanern Hohn und Spott ein, nun spottet man über die, die nicht falten können.

Samsung biete all die Innovation, die man bei Apple vergeblich sucht, zielt das neue Video speziell auf wechselwillige Kunden. Es werde noch lange dauern, bis Apple-Kunden in den Genuss vergleichbarer Fortschritte kommen werden, so heißt es.

Ob dieser Clip tatsächlich Kunden zum Wechsel auf ein Flip-Smartphone motiviert… wer weiß.

Apple soll zwar an eigenen faltbaren iPhones arbeiten, wie wir in früheren Meldungen berichtet hatten, dem Vernehmen nach erscheinen sie allerdings erst in wenigstens zwei Jahren, vielleicht noch später.

