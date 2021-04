Home Apple Apple Car soll von Magna und LG gebaut werden

Apple hat möglicherweise bald eine neue Allianz für die Fertigung seines Apple Car beisammen: Die erste Generation des Autos könnte von Magna und LG gebaut werden. Beide Unternehmen wären hierfür geeignet und hätten auch weniger Grund, einer Partnerschaft mit Apple ablehnend gegenüber zu stehen, als andere Akteure.

Anfang des Jahres wollte fast kein Tag ohne neue Spekulationen um ein Apple Car vergehen, doch in den letzten Wochen wurde es wieder ruhiger um das Thema. Heute nun werden die Spekulationen aber wieder neuerlich beflügelt. Auslöser ist ein Bericht südkoreanischer Zeitungen: Danach werde Apple bei der Fertigung seines Autos auf die beiden Unternehmen LG und Magna setzen.

Hierfür soll ein neues Gemeinschaftsunternehmen gegründet werden, das den Namen “LG Magna e-Powertrain“ tragen soll. Wie es weiter heißt, soll ein Vertrag über die Produktion eines Apple Car später in diesem Jahr geschlossen werden.

Beide Firmen hätten weniger zu verlieren

Anfang des Jahres wurde lange vermutet, Apple würde sich für die Fertigung des Apple Car an Hyundai halten und die Produktion möglicherweise über dessen Tochter Kia in den USA abwickeln lassen, Apfelpage.de berichtete. Hierfür wären dem Vernehmen nach Milliarden von Apple geflossen. Schlussendlich führten die Gespräche mit Hyundai aber wie berichtet nicht zu einem Deal, zumindest nicht hinsichtlich der Fertigung eines Apple Car. Tatsächlich haben Unternehmen wie Hyundai vergleichsweise viel zu verlieren, denn ihre Marken sind am Automobilmarkt bereits eingeführt und könnten durch eine Kooperation mit dem übermächtigen Brand Apple Schaden nehmen.

LG ist im Automobilsektor weniger bekannt, liefert aber bereits länger vitale Komponenten wie Batteriezellen an verschiedene große Autobauer und Magna ist ein etablierter Auftragsfertiger der Branche. Beide Unternehmen müssten nicht fürchten, ihre eigene Position zu schwächen und würden wohl dennoch von einem Deal mit Apple deutlich profitieren.

