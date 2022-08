Home Apple Apple bevormundet Nutzer: Google will RCS im iPhone sehen

Apple bevormundet Nutzer: Google will RCS im iPhone sehen

Google erhöht den Druck und verschärft den Ton gegenüber Apple im Fall RCS: Dieser SmS-Nachrfolger wird von Apple am iPhone und Mac nicht unterstützt. Google wirft Apple vor, auf Abschottung und Gruppenzwang zu setzen und hat damit vollkommen Recht.

Apple-Nutzer haben iMessage, Android-Nutzer haben SMS und seit einiger Zeit RCS, so ist die Lage beim vorinstallierten Messaging auf Smartphones. So war sie übrigens nicht immer: Die Nachrichten-App von Apple am Mac unterstützte bis vor einigen Jahren zusätzlich noch XMPP und konnte sich so zu einem echten Multitalent im Messaging ausbauen lassen – eine großartige, leider vergangene Einrichtung, die es Nutzern erlaubte, auf viele unnötige Apps zu verzichten. Selbst die Facebook-Untrhaltungen konnte der Nutzer so bequem ohne geöffneten Browser führen.

Google: Apple setzt auf Gruppenzwang

Seit Jahren versucht google Apple zur Unterstützung von RCS zu überreden. RCS (Rich Communication Service) ist der von den Netzbetreibern entwickelte designierte Nachfolger der SMS. RCS unterstützt Messaging in allen Spielarten, von Text über Sprache, Bildversand und Standortdienste, eine Verschlüsselung ist auch möglich.

RCS wird schon lange von diversen Providern vermarktet, diese sind dabei aber weitgehend glücklos. Zu sehr lag man bei den wiederholten Versuchen, RCS am Markt zu positionieren, neben den realen Kommunikationsroutinen der Anwender. Google unterstützt RCS in der Messages-App von Android und wünscht sich von Apple eine Integration in die Nachrichten-App.

In seiner neuesten Kampagne versucht Google, Nutzer gegen Apple zu hetzen. Hintergrund ist der Medienbruch, der immer dann erfolgt, wenn iPhone-Nutzer mit ihrer Nachrichten-App an einen Android-Nutzer schreiben. Dann kommt nur eine SMS heraus, die alle Annehmlichkeiten moderner Messenger vermissen lässt.

Google wirft Apple wohl nicht unbegründet vor, auf Abschottung und einen an Mobbing grenzenden Gruppenzwang zu setzen. Tatsächlich zeigten Gerichtsunterlagen, dass Apple zwar eine Öffnung von iMessage auch für Android erwogen hatte, Apfelpage.de berichtete., Schließlich kam man intern aber zu dem Schluss, ohne diese Offenheit mehr Geld mit den Nutzern verdienen zu können, die dann leichter zum Kauf vieler iPhones bewegt werden könnten.

