Darum ist iMessage nie für Android erschienen: Spannende Einblicke enthüllen Apples strategische Gedanken

Über eine Umsetzung von iMessage für Android wurde schon häufig spekuliert. Als einer der letzten Apple-Dienste gibt es den Messenger nach wie vor nur und einzig für Apple-Geräte und das wird auch so bleiben. Unterlagen aus dem Prozess Apples vs. Epic zeigen nun Apples Gedanke hinter einer fortgesetzten Weigerung.

Wieso bringt Apple iMessage eigentlich nicht auch für Android? Der Nutzen wäre für die Verbraucher immens und auf den ersten Blick auch für Apple, würde es dem Dienst schlagartig ein riesiges neues Publikum erschließen. Bei Apple sieht man das aber gänzlich anders, wie sich nun im Vorfeld des Gerichtsverfahrens zeigt, das zwischen Apple und Epic Games für Anfang Mai anberaumt ist. Darin stützt sich Epic unter anderem auf interne Unterlagen Apples aus den letzten Jahren. Diese enthalten etwa interessante Schriftwechsel, in die die Apple-Führungskräfte Eddie Cue, Craig Federighi und Phil Schiller einbezogen waren.

Diese mussten sich wiederholt von ihren Untergebenen fragen lassen, wieso man iMessage nicht für Android öffnen und somit neue Nutzergruppen erschließen würde.

iMessage für Android würde Apple schaden

Ein Grund, der aus Sicht Apples dagegen sprach, ist ebenso logisch, wie ernüchternd: Würde man iMessage für Android öffnen, müssten etwa Familien nicht mehr allen Familienmitgliedern wie den Kindern iPhones kaufen, sondern könnte sie auch mit günstigeren Android-Smartphones ausstatten. Tatsächlich identifizierte man schon vor Jahren die Exklusivität von iMessage als einen bindenden Faktor, der das Verlassen des Apple-Ökosystems erschwert und strebte nicht an, diesen Umstand zu ändern.

Technisch ist die unteroperable Umsetzung indes kein Problem: Schon 2013 hatte Apple eine theoretische Umsetzung von iMessage für Android in Betracht gezogen und wieder verworfen. Android wird von Apple aktuell nur am Rande bedient, etwa in Gestalt einer Apple Music-App.

