Apple Arcade: Jahres-Abo drückt den Preis ein wenig

Apple Arcade gibt es jetzt auch im Jahres-Abo. Damit spart der Nutzer ein wenig Geld, wenn er den Dienst für längere Zeit nutzen möchte. Vergleichbare Vergünstigungen gibt es auch bei anderen Diensten von Apple wie etwa Apple Music.

Apple Arcade kann jetzt auch für ein Jahr abonniert werden. Das Jahres-Abo für den Spieledienst liegt in Deutschland bei einem Preis von 49,99 Euro. Damit kann der interessierte Spieler ein wenig sparen: Wer Apple Arcade auf monatlicher Basis verwendet, zahlt 4,99 Euro. Vergleichbare Jahres-Abos gibt es bereits für andere Apple-Dienste, Kunden von Apple Music können sich etwa ebenfalls auf ein Jahr an den Dienst binden und per Vorlasse zahlen, dabei aber ein wenig sparen.

Apple Arcade bietet über 100 Spiele ohne Werbung auf iPhone, iPad und Mac

Wer Apple Arcade abonniert, erhält Zugang zu einer Reihe an Spielen, die exklusiv auf der Apple-Plattform gespielt werden können. Sie stehen auf dem iPhone, dem iPad und dem Mac zur Verfügung und die Auswahl wird von Apple von Zeit zu Zeit immer wieder etwas erweitert. Inzwischen sind es schon etwas mehr als die zu Beginn versprochenen 100 Titel. Apple Arcade-Titel unterstützen teilweise die Spielecontroller von Microsoft und Sony, auf Werbung wird verzichtet.

Der Dienst ist seit September und dem Start von iOS 13 / iPadOS 13 und macOS Catalina verfügbar.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!