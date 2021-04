Home Apfelplausch Apfelplausch #188: Was kommt am Dienstag? | HomePods mit Display | iPhone 14 mit 48 MP-Kamera?

Apfelplausch #188: Was kommt am Dienstag? | HomePods mit Display | iPhone 14 mit 48 MP-Kamera?

Das Apple-Event ist endlich angekündigt: Dienstag wird es einige neue Produkte geben. Klar, dass wir natürlich darüber reden müssen. Daneben gab es noch allerhand Gerüchte um das iPhone 13, iPhone 14, den nächsten HomePod und wir sprechen über iMessage unter Android, Apple TV+ und das Apple Car. Willkommen zur Episode 188!

Diese beginnen wir natürlich wie üblich wieder mit der Hörer-Post, bevor wir dann gleich einsteigen, denn es gab einiges zu bereden.

Die heutigen Themen

00:00:00: Intro und Gefasel

Intro und Gefasel 00:03:00: Hörerpost: Optimiertes Laden | Let’s talk Mac

Hörerpost: Optimiertes Laden | Let’s talk Mac 00:15:30: Apple Event angekündigt: Informationen und Gerüchte

Apple Event angekündigt: Informationen und Gerüchte 00:34:20: iPhone 13: Gerüchte zu Kamera, Dicke, Notch und mehr

iPhone 13: Gerüchte zu Kamera, Dicke, Notch und mehr 00:41:30: iPhone 14: Aus für mini? | günstiges Max und 48-Megapixel-Kamera

iPhone 14: Aus für mini? | günstiges Max und 48-Megapixel-Kamera 00:52:00: HomePod mit Display und Schwenkarm?

HomePod mit Display und Schwenkarm? 01:01:40: Kein iMessage für Android: E-Mails zeigen Apples Pläne

Kein iMessage für Android: E-Mails zeigen Apples Pläne 01:16:15: Apple TV+ künftig mit Fokus auf Filmen?

Apple TV+ künftig mit Fokus auf Filmen? 01:31:25: Apple Car könnte von LG und Magna gefertigt werden

Apfelplausch auf Patreon unterstützen

Ihr hört den Apfelplausch gerne und wollt uns ein bisschen unterstützen? Das würde uns unglaublich freuen…

-> Apfelplausch auf Patreon unterstützen

Apfelplausch-Player

<span data-mce-type=“bookmark“ style=“display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;“ class=“mce_SELRES_start“><span data-mce-type=“bookmark“ style=“display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;“ class=“mce_SELRES_start“></span></span>

Apple hat sein Event angekündigt

Es findet am 20. April statt und als quasi gesetzt gilt das iPad Pro. Daneben könnte aber auch ein neuer Apple Pencil kommen, was aber ist mit den AirTags?

Ausgenotcht – vom iPhone 13

Dessen Notch, nun ja … die wird vielleicht kleiner, unter anderem hier und hier und sowieso hier bei uns zu sehen. Und das iPhone 13 Pro wird auch vielleicht ein wenig dicker.

Was bringt das iPhone 14 (nicht)?

Womöglich kein Mini-iPhone mehr, dafür aber mit 48 Megapixel in der Kamera – was ein großer ‚Sprung für das iPhone wäre. Wir ordnen die jüngsten Gerüchte ein.

Der einarmige HomePod

Werden wir einst ein iPad am Roboterarm des HomePods anbringen, um damit 360 Grad-Videokonferenzen abzuhalten? Apple soll zumindest an einer solchen Lösung arbeiten, ebenso soll eine Art HomePod-Apple TV-Hybrid in Entwicklung sein. Welches dieser Produkte tatsächlich den Markt erreicht, steht dahin, so oder so wird es bis dahin noch dauern. Wir sprechen über mögliche Einsatzzwecke.

iMessage kommt nie für Android

Und warum nicht? Weil Apple nicht will. Wir sprechen darüber, wieso es diesen Dienst wohl stets nur für Apple-Nutzer geben wird.

Sollte Apple TV+ mehr Filme statt Serien bekommen?

Ich sage nein, Lukas sagt ja und Apple angeblich auch. Wir haben auch euch nach eurer Meinung hierzu gefragt und sprechen über die Vor- und Nachteile eines Fokus auf mehr Filme auf Apple TV+.

Wer baut das Apple Car?

Da gab es in dieser Woche mal wieder neue Gerüchte, über die wir sprechen wollen. So viel schon einmal: Sie sind deutlich plausibler als das, was in den letzten Monaten oft spekuliert wurde.

Podcast direkt anhören

-> Apfelplausch auf Patreon unterstützen

Ihr findet uns hier auf Social Media und auf Patreon:

Ihr wollt im Apfelplausch sein?

Dann schreibt uns eure Meinungen, Einschätzungen, Themen, Erfahrungen und Vorschläge. Wir lesen sie gerne vor und antworten auf jede Zuschrift!

Und damit darf ich mich auch schon wieder verabschieden und euch viel Spaß beim Hören wünschen!

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!