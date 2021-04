Home Gerüchte Zum iPad Pro: Kommt Dienstag auch der Apple Pencil 3?

Bringt der kommende Dienstag neben einem neuen iPad Pro womöglich auch einen neuen Apple Pencil? Entsprechende Spekulationen kamen heute in chinesischen sozialen Netzwerken auf. Ganz neu ist die Überlegung nicht: Schon vor einigen Wochen war über neue Versionen eines Apple Pencil gemutmaßtt worden.

Am kommenden Dienstag steigt bekanntlich die nächste Apple-Veranstaltung und gleichzeitig auch das erste Event des Unternehmens im laufenden Jahr. Die Keynote wird wie auch schon die vergangenen Veranstaltungen erneut rein digital abgehalten – Corona beherrscht noch immer die Welt. Apple wird am Dienstag wohl das neue iPad Pro vorstellen, dessen größtes Highlight das neue Mini-LED-Display sein wird.

Passend dazu hat Apple aber womöglich auch noch eine neue Generation des Apple Pencil im Gepäck. In chinesischen sozialen Netzwerken verbreitete sich zuletzt die Behauptung eines Leaker, wonach am Dienstag auch der Apple Pencil 3 vorgestellt werden soll.

Der besagte Leaker hat in der Vergangenheit bereits verschiedentlich treffsicher neue Produkte von Apple vorhergesagt. Eine dritte Generation des Apple Pencil war auch bereits vor einigen Wochen schon Gegenstand von Spekulationen.

Bekommt der Apple Pencil eine neue Spitze?

Seiner Zeit hatte ein Leak auf dem Kurznachrichtendienst Twitter für Aufmerksamkeit gesorgt, über den wir in dieser Meldung berichtet hatten. Darin wurde ein mutmaßlicher neuer Apple Pencil geleakt, der vor allem durch eine veränderte Spitze aufgefallen war.

Perspektivisch könnte Apple eine Funktion für die originalgetreue Adaption von Farben aus der Umgebung des Nutzers zur digitalen Bearbeitung in den Apple Pencil bringen, über ein entsprechendes Paten, das Apple zu diesem Thema eingereicht hat, hatten wir in einer weiteren Meldung berichtet. Ob es tatsächlich Dienstag einen neuen Pencil gibt, wissen wir in wenigen Tagen.

