iPhone 13: Video der angeblichen neuen Notch

Das iPhone 13 kommt wohl mit einer kleineren Notch: Wie genau diese aussieht, ist noch immer unklar, allerdings wurden nun neuerlich Bilder geleakt, die die Front des künftigen iPhones zeigen sollen. Die neuen Top-Modelle werden freilich erst im Herbst vorgestellt.

Apple wird das iPhone 13 wohl diesmal tatsächlich mit einer kleineren Notch auf den Markt bringen. Diese könnte auch mit einer etwas überarbeiteten Anordnung der Frontkamera einhergehen. Jüngste Leaks deuten so etwa darauf hin, dass die Sprechmuschel ein wenig nach oben in den Rahmen und die Kamera nach links wandert.

So sollen etwa jüngst verbreitete Leaks aus Japan unter anderem die 6,1 Zoll-Version des iPhone 13 anhand von Modellen aus einem 3D-Drucker zeigen. Auch kurz zuvor veröffentlichte Leaks deuten auf Änderungen in dieser Richtung hin. Das iPhone 13 wird es dem Vernehmen nach abermals in vier Varianten geben, einschließlich einer Version mit 5,4 Zoll großem Display, also einem iPhone 13 Mini.

Über eine kleinere Notch wird schon lange spekuliert

Allerdings sind Gerüchte um eine kleinere oder überarbeitete Notch nicht neu. Sie kamen quasi schon mit dem Marktstart des iPhone X auf, das dieses inzwischen ikonische Designmerkmal erstmals eingeführt hatte. Apple soll in fernerer Zukunft auch gänzlich auf eine Notch verzichten. Ein Zwischenschritt könnte ein iPhone mit einem Löchlein sein, das die Frontkamera aufnimmt, Apfelpage.de berichtete. Diese Variante kommt womöglich im nächsten Jahr auf den Markt. Bis zu einem iPhone mit einer vollkommen glatten Front wird indes wohl noch ein wenig mehr Zeit vergehen.

