iPhone 13: Neue Notch-Bilder auf Twitter geleakt

Das iPhone 13 soll bekanntlich mit einer kleineren Notch kommen. Aktuell sind wieder Leaks im Netz aufgetaucht, die andeuten könnten, wie das dann konkret aussieht.

Apple wird die Notch am iPhone 13 wohl ein wenig kleiner ausfallen lassen. In den letzten Wochen tauchten häufiger Bilder und Spekulationen darüber auf, wie die Front des kommenden Top-Modells nun aussieht. Aktuell sind weitere Leaks im Netz aufgetaucht, die andeuten könnten, wie Apple die Notch im iPhone 13 verändert. So könnte etwa die Frontkamera nach links wandern und die Notch in ihrer Breite schrumpfen. Andere Leaks deuten allerdings auch andere Änderungen an, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

iPhone 13 series mobile phone film samples. pic.twitter.com/kkpC6LPDhR — DuanRui (@duanrui1205) April 14, 2021

Der Leaker, der die jüngsten Leaks auf dem Kurznachrichtendienst Twitter verbreitet hat, hatte in der Vergangenheit schon verschiedentlich zutreffende Prognosen geäußert. So hatte er etwa die Bezeichnungen der iPhone 12-Modelle zutreffend vorhergesagt.

Irgendwann soll die Notch am iPhone ganz entfallen

Apple dürfte über kurz oder lang die Notch am iPhone vollständig verschwinden lassen. Sie wurde im Jahr 2017 mit dem iPhone X eingeführt und seither überhaupt nicht mehr verändert. Inzwischen nutzen andere Hersteller abweichende Designs, so lässt sich die Frontkamera etwa auch in einem kleinen Loch unterbringen, wie es Samsung bei seinen Galaxy-Modellen tut.

Diesen Weg könnte Apple ab kommendem Jahr oder 2023 ebenfalls beschreiten, Apfelpage.de berichtete. So oder so, den Kunden scheint die Notch am iPhone inzwischen kaum noch zu stören.

