Die Vision Pro zündet beim Kunden nach wie vor nicht. Bei Apple hat man inzwischen offenbar die Zuversicht verloren, die Brille mittelfristig zum Durchbruch zu führen. Die Entwicklung soll nun mehr oder weniger zum Stillstand gekommen sein.



Die Apple Vision Pro bleibt trotz technischer Weiterentwicklungen ein wirtschaftlicher Misserfolg. Das Gerät steht seit seiner Markteinführung wegen des hohen Preises von 3.499 US-Dollar sowie seines vergleichsweise hohen Gewichts von rund 600 Gramm in der Kritik. Auch Verbesserungen wie ein schnellerer M5-Chip, eine Bildwiederholrate von 120 Hertz und eine leicht verlängerte Akkulaufzeit konnten die Nachfrage nicht nachhaltig beleben.

Nach Brancheninformationen, auf die sich MacRumors beruft, wurden bislang rund 600.000 Einheiten verkauft. Gleichzeitig soll die Anzahl der Rückläufer ungewöhnlich hoch sein und deutlich über dem Niveau anderer Apple-Produkte liegen. Beobachter führen dies neben dem Preis vor allem auf den Tragekomfort zurück, der längere Nutzungsszenarien einschränkt.

Legt Apple die Vision Pro auf Eis?

Intern hat Apple offenbar Konsequenzen gezogen. Demnach wurde die Weiterentwicklung der Vision-Pro-Plattform vorerst gestoppt, Teile des Teams wurden in andere Bereiche verlagert. Ein Teil der Mitarbeiter arbeitet inzwischen an der Weiterentwicklung des Sprachassistenten Siri, der es auch dringend nötig hat.

Gerüchte über eine günstigere und leichtere Variante, die zeitweise unter dem Namen „Vision Air“ gehandelt wurde, haben sich bislang nicht bestätigt. Das Projekt soll bereits im vergangenen Jahr eingestellt worden sein. Aktuell gibt es keine konkreten Pläne für ein Nachfolgemodell, die bestehende Version bleibt jedoch weiterhin im Verkauf.

Strategisch verlagert Apple den Fokus offenbar auf neue Geräteklassen. Im Zentrum stehen dabei intelligente Brillen, die perspektivisch Funktionen der erweiterten Realität integrieren sollen. Eine erste Generation dürfte jedoch ohne Display auskommen und sich stärker auf KI-Funktionen konzentrieren.

Technologische Hürden bestehen weiterhin: Komponenten und Ansätze aus der Vision Pro gelten derzeit als zu stromhungrig, um sie in kompaktere und leichtere Wearables zu integrieren.