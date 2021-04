Home iPhone iPhone 14 ohne Mini: 5,4 Zoll-Format soll 2022 verschwinden

iPhone 14 ohne Mini: 5,4 Zoll-Format soll 2022 verschwinden

Apple wird das iPhone mit 5,4 Zoll-Display wohl im kommenden Jahr einstellen. Grund dafür dürften die schlechten Verkaufszahlen des iPhone 12 Mini sein. Dennoch soll es auch im Herbst 2022 noch vier iPhone-Modelle geben.

Apple wird wohl perspektivisch kein Mini-iPhone mit aktueller Technik mehr anbieten, das prognostiziert der bekannte und in der Regel gut informierte Analyst Ming-Chi Kuo. In einer aktuellen Notiz für TF International Securities geht er davon aus, dass Apple im Jahr 2022 kein iPhone 14 Mini mehr anbieten wird.

Apple hatte mit dem iPhone 12 Mini (Affiliate-Link) erstmals seit Jahren wieder ein kleineres Modell mit Top-Features ins Lineup aufgenommen. In diesem Jahr werde es dann noch einmal ein iPhone 13 Mini geben, so der Analyst, danach soll dieser Formfaktor aber nicht weitergeführt werden.

Das iPhone 12 Mini hat sich schlecht verkauft

Grund für die Einstellung sind die extrem schlechten Verkaufszahlen des iPhone 12 Mini. Das Modell ist im Vergleich zum iPhone 12 deutlich kleiner, aber dennoch relativ teuer. Schon relativ rasch nach dem Marktstart des aktuellen Lineups hatte sich angedeutet, dass das iPhone 12 Mini von den Verbrauchern nur schlecht angenommen wird. Vor allem auf Kunden in westlichen Märkten hatte Apple gezielt, die aber auch aufgrund der Corona-Pandemie nur seltener nach neuen Modellen griffen.

Apple werde aber auch im nächsten Jahr noch ein Lineup mit vier Modellen vorstellen, so Ming-Chi Kuo. Diese werden sich aber vor allem hinsichtlich ihrer Ausstattung her unterscheiden. So soll es jeweils zwei Modelle mit 6,1 beziehungsweise 6,7 Zoll großem Display geben. Allerdings ist bis Ende 2022 noch einiges hin, weshalb Prognosen für diesen Zeitraum generell mit Vorsicht zu betrachten sind.

