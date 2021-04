Home Apple BREAKING: Apple kündigt Event für 20. April an

Apple hat gerade offiziell sein erstes Event 2021 angekündigt. Die Veranstaltung wird rein digital abgehalten werden, wie die letzten Keynotes ebenfalls schon.

Die erste „Keynote“ 2021 wird also am 20. April abgehalten, wie bereits Siri heute morgen zu erzählen wusste. Entsprechende Einladungen hat Apple gerade an die Presse verteilt. Los geht es um 10 Uhr vormittags Pacific Time. Das ist 19 Uhr bei uns in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Apple event confirmed: next Tuesday, April 20. Online event, 10 AM Pacific. Bring on those new iPad Pros! pic.twitter.com/6x8SfmkrO4 — Federico Viticci (@viticci) April 13, 2021

Neues iPad Pro und AirTags erwartet

Apple dürfte auf der kommenden Veranstaltung unter anderem das bereits lange erwartete iPad Pro 2021 vorstellen. Es soll dem Vernehmen nach mit einem Mini-LED-Display erscheinen und auf einen neuen Prozessor setzen, der deutlich leistungsfähiger ist und auf dem aktuellen A14 Bionic basiert. Auch 5G für die Mobilfunkvariante ist noch eine Option.

Ferner könnten die AirTags ebenfalls im Rahmen der Präsentation vorgestellt werden. Samsung hat sein entsprechendes Konkurrenzprodukte bereits auf den Markt gebracht. Und schließlich wird auch schon seit geraumer Zeit ein neues Apple TV erwartet, das ebenfalls einen stärkeren Prozessor und eine überarbeitete Fernbedienung erhalten könnte.

AR-Einladungen

Wie immer könnt ihr die Einladungen auch mit einem netten AR-easter-egg ansehen. Mit einem Klick auf das Event-Logo auf der „Apple Event Homepage“ öffnet die Augmented Reality-Ansicht auf dem iPhone:

So excited for this one! Only seven more days. 👀 pic.twitter.com/PVJFcESqh8 — Greg Joswiak (@gregjoz) April 13, 2021

