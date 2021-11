Home Smart Home Amazon bestätigt Matter-Support: Echo 4 wird zuerst unterstützt

Über den neuen Standard Matter für das Smart Home haben wir bereits diverse Male berichtet und viele Smart Home-Enthusiasten können den Rollout dessen Unterstützung kaum erwarten. Bei all dieser Vorfreude ist uns ein Detail bisher nicht aufgefallen. Bis vor dem Wochenende hat Amazon nie offiziell seine Teilnahme daran bestätigt. Doch dies ändert sich nun.

Amazon nimmt an Matter teil und zieht in den Vorstand ein

Zur Aufklärung: Amazon wird seine zukünftigen Produkte mit Matter kompatibel machen, dies ist bereits seit geraumer Zeit ein offenes Geheimnis – am vergangenen Freitag folgte dafür die offizielle Bestätigung in Form einer entsprechenden Presseerklärung. Gleichzeitig erklärte die Thread Group, dass Amazon in den Vorstand der Interessengemeinschaft einziehen und seine gewonnene Expertise in den neuen Standard einfließen lassen werde.

Was ist Matter?

Über Matter hatten wir schon etwas ausführlicher berichtet, hier nachzulesen. Deshalb erklären wir das hier im Schnelldurchlauf: Matter setzt auf das IP-Protokoll auf und sorgt damit für eine Interoperabilität der vorherrschenden Standards Bluetooth, Zigbee, Z-Wave, WLAN und Thread. Dadurch können die verschiedenen Funkstandards untereinander kommunizieren und ermöglichen so, dass sich ein Echo 4 in eine Automation mit einem Eve Thermo verknüpfen lässt. Aktuell ist dies nicht möglich, da sich die Produkte von Eve ausschließlich auf HomeKit via Bluetooth und Thread beschränken.

Echo 4 wird als erstes Matter-fähig werden

Mit der Bestätigung der offiziellen Unterstützung kündigte Amazon auch an, welche Hardware als Erstes via Firmware-Update mit dem neuen Standard ausgestattet werden soll. Dafür hat man sich den aktuellen Echo 4 ausgesucht. Und das aus gutem Grund. Denn dank der verbauten Hardware wird der Echo 4 danach in der Lage sein, als sogenannter Thread-Border-Router zu fungieren. Damit kann der Echo 4 nicht nur Befehle empfangen und weiterleiten, sondern das Mesh-Netzwerk auch erweitern. Das sind doch gute Neuigkeiten für alle Fans von Smart Home

