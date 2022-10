Home Apps Aktueller Titel von „Resident Evil“ dank Apple Silicon auf dem Mac verfügbar

Aktueller Titel von „Resident Evil“ dank Apple Silicon auf dem Mac verfügbar

Verfasst von Patrick Bergmann // 31. Oktober 2022 um 15:47 Uhr // Apps // // 1 Kommentar

So leistungsstark der Mac in den vergangenen Jahren in Sachen Bild-, Video- und Grafikbearbeitung auch war, für Gaming war er eher nicht geeignet. Das lag vorrangig an den verwendeten Grafikkarten, doch dies hat sich dank Apple Silicon geändert.

Resident Evil Village direkt auf dem Mac verfügbar

Mit der Einführung von Apple Silicon hat Apple endlich eine deutlich leistungsstärkere Grafik zur Verfügung. Die wird mit macOS 13 Ventura durch Metal 3 ergänzt. Damit steht ausreichend Leistung zur Verfügung, sodass mit „Resident Evil: VII.I.AGE“ ein Triple-A-Titel direkt zu Marktstart auf dem Mac verfügbar ist. Damit erscheint die Mac-Version zeitgleich mit der Version für Playstation 5 und der aktuellen Xbox. Apple beschreibt das Spiel wie folgt:

Die unglaublich atmosphärische Grafik. Von einer hoch aufragenden gotischen Burg bis hin zu einer weitläufigen, heruntergekommenen Fabrik ist jeder Ort vollgepackt mit atemberaubenden Details und einem köstlichen Gefühl der Angst. Und während Sie von Lady Dimitrescu gejagt werden – einem 7 Fuß hohen Vampir mit riesigen Krallen – können Sie Villages Bilder so flüssig wie beängstigend gestalten, indem Sie die MetalFX-Upscaling-Funktion von Metal 3 aktivieren. Wer hätte gedacht, dass Terror so gut aussehen könnte?

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.



Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.



Inhalt von YouTube immer anzeigen

Preise und Verfügbarkeit

Das Spiel steht ab sofort im Mac App Store zur Verfügung, lässt sich jedoch nur auf Mac-Modellen mit Apple Silicon spielen. Günstig ist der Titel jedoch nicht, satte 47,99 Euro werden dafür fällig. Dafür gibt es aber beeindruckende Grafiken und eine Menge Spielspass:

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!