AirPods und AirTags: Die Wo ist-App unterstützt inzwischen bis zu 32 Objekte

Apple hat die Anzahl unterstützter Objekte in der Wo ist-App erhöht und zwar schon vor einer Weile. Es werden inzwischen 32 Objekte unterstützt, eine Erhöhung des Limits, die auch sinnvoll war.

Als die Wo ist-App die Verfolgung von Objekten zu unterstützen begann, wurden ursprünglich bis zu 16 Objekte unterstützt. Dies können AirTags oder andere Zubehörartikel sein, die nicht im Tab Geräte auftauchen, dort finden sich iPhones, Macs oder eine Apple Watch.

Nun werden bis zu 32 Objekte unterstützt, die mit der Wo ist-App unterstützt werden können, wie ein inzwischen aktualisiertes Supportdokument von Apple ausweist.

Die Erhöhung war durchaus nicht übertrieben

Zunächst mag es ein wenig übertrieben erscheinen, bis zu 32 AirTags oder AirPods mit der App tracken zu wollen, das ist es allerdings bei näherer Betrachtung nicht. Die Zahl erfasster Geräte kann schnell steigen, etwa durch AirPods. Die AirPods Max werden zwar als ein Objekt erkannt, doch schon die Original-AirPods und AirPods 2 tauchen als zwei Geräte auf.

Die AirPods Pro 1 ebenfalls. Die AirPods Pro der zweiten Generation schließlich sind gleich drei Objekte. Das liegt daran, dass es bei diesen neueren AirPods möglich ist, jeden einzelnen Kopfhörer und das Gehäuse separat zu tracken. Wer also eine Anzahl an AirTags nutzt und dazu mehrere AirPods in Verwendung hat, konnte mit 16 unterstützten Objekten schon an die Grenze der App gelangen. Die Anpassung liegt wohl schon eine Weile zurück, seit 2022 unterstützt die Wo ist-App offenbar die größere Anzahl an Objekten.

