AirPods Max und Co. spielen vielleicht doch irgendwann Apple Music Lossless per Bluetooth

Apples AirPods können die neuen Lossless-Songs auf Apple Music nicht abspielen – zumindest im Moment: Dies könnte sich in Zukunft allerdings ändern. Dem Vernehmen nach arbeitet Apple hierfür aktuell an einem eigenen neuen Lossless-Format, denn das von den AirPods genutzte AAC gibt die für Lossless benötigte Bitrate nicht her.

Da waren Frust und Verwirrung bei manchem Anwender zunächst groß: Apple Music Lossless kommt, aber nicht auf den AirPods? Tatsächlich kann derzeit kein Vertreter aus Apples AirPods-Lineup die neuen verlustfreien Songs wiedergeben, zumindest nicht drahtlos, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Nicht einmal die über 600 Euro teuren Highend-Kopfhörer AirPods Max (Affiliate-Link) geben per Bluetooth vom iPhone, iPad oder Mac zugespielte Songs in Lossless wieder.

Der Grund: Alle AirPods setzen als Audio-Codec auf AAC und dieser Codec ermöglicht die für die neuen verlustfreien Tracks benötigten Bandbreiten in der Übertragung schlicht nicht. Apple könnte diesem Umstand allerdings in Zukunft Abhilfe schaffen.

Kommt ein neues Lossless-Format für Lossless auf den AirPods von Apple?

Diese Hoffnung wird ebenfalls von dem bekannten Leaker Jon Prosser befeuert, der gestern bereits einen Leak zu einer angeblichen bunten und eckigen Apple Watch veröffentlicht hatte. Zugleich sprach er aber auch über ein neues, nicht quelloffenes Lossless-Format, das dann wohl exklusiv für die Zuspitzung von Inhalten in verlustfreier Qualität für die AirPods genutzt werden soll. Derzeit nutzt Apple den ebenfalls selbst entwickelten Apple Lossless Audio Codec.

Wann allerdings mit der Aufrüstung der AirPods zu rechnen ist, ist völlig offen: Apple hätte etwa auf der WWDC 2021 eine gute Gelegenheit, diese Neuerung vorzustellen. Abzuwarten bliebe dann noch, welche AirPods-Modelle dieses neue Format auch abspielen können, zumindest aber für die AirPods Max ist eine Kompatibilität fast schon unumgänglich.

