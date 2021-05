Home Apple Leak: Video soll Apple Watch Series 7 zeigen – eckig und bunt?

Der Apple Leaker Jon Prosser will das neue Design der Apple Watch Series 7 gesehen haben. Basierend darauf veröffentlichte er vor einigen Minuten Renderings, welche die neue Uhr zeigen sollen. Zu sehen ist eine vollkommen neu gestaltete Watch, die im eckigen und bunten Design daherkommt.

Zunächst gilt es wie immer, eine gewisse Skepsis an den Tag zu legen. Herr Prosser hatte zwar sowohl die AirTags, AirPods Max und andere Geräte richtig geleakt, lag aber auch schon falsch.

Das neue Video soll nun also die kommende Apple Watch zeigen, welche im Herbst erwartet wird. Und hier ist der Leak:

Prosser zeigt eine Apple Watch in eckigem Design, die in bunten Farben daherkommt. Das Ganze erinnert an die Designsprache des iPad Air und auch des neuen iMacs. Über mögliche Funktionen wollte Prosser nicht mutmaßen. Das Display und die Ränder sehen ähnlich aus, die Lautsprecher dagegen deutlich größer. Die alten Armbänder scheinen noch zu passen, wovon auch auszugehen ist.

Er legte sich übrigens ferner nicht fest, ob die Prototypen, die er gesehen habe, die Series 7 oder 8 darstellen werden. Allerdings erscheint die Series 7 als wahrscheinlicher, da selbst Leaker Ming Chi Kuo von einer eckigen Series 7 gesprochen hat.

Wie fändet ihr eine solche Apple Watch? Hofft ihr auf ein Redesign bei der Series 7?

