Home Apple Apple zu chinafreundlich? US-Kongress verlangt Antworten zum Aus von Jon Stewart-Show

Apple zu chinafreundlich? US-Kongress verlangt Antworten zum Aus von Jon Stewart-Show

Hat Apple die TV-Show mit Jon Stewart wegen chinakritischer Standpunkte ins Aus gedrängt? Apple muss sich kritische Fragen vom US-Kongress gefallen lassen. Die Kongressabgeordneten sehen eine mögliche Beeinträchtigung der Meinungsfreiheit und verlangen Aufklärung.

Hat Apple die Apple TV+-Show mit US-Comedian Jon Stewart in einem Akt der Selbstzensur vorbeugend abgesagt? Der Eindruck entstand kürzlich, als bekannt wurde, dass die Produktion nicht fortgesetzt werden soll. Hintergrund dieser Entwicklung soll der Umstand gewesen sein, dass Apple die Einlassungen von Stewart in den noch geplanten Episoden nicht auf Apple TV+ sehen wollte.

Das wurde umso bemerkenswerter, da es sich bei diesen Aspekten um kritische Betrachtungen zu China und den dortigen gesellschaftlichen Gegebenheiten gehandelt haben soll.

Als Apple durchblicken ließ, dass man seine Positionen nicht in der Sendung dulden würde, hatte Stewart seinen Abschied von dem Format genommen.

Kongressabgeordnete verlangen Aufklärung

Ein Unterausschuss des US-Kongresses zur Evaluierung des systemischen Wettbewerbs mit China und dessen kommunistischer Partei hat nun einen Brief an Apple geschrieben, der sich mit der Absetzung der Show von Jon Stewart beschäftigt, wie Branchenmedien berichten. Man stellt darin fest, dass der Eindruck entstehe, ein eine bekannte Persönlichkeit werde gehindert, seine Meinung über China auszudrücken. Wenn aber bereits Prominente mit Stewarts Bekanntheit auf solche Schwierigkeiten stießen, sei der von Apple ausgeübte Druck auf Personen mit weniger Gewicht beunruhigend. Der Kongress verlangt, dass auch weniger bekannte Künstler unbeeinflusst Anmerkungen etwa zur Menschenrechtslage in China machen können.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!