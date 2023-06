Ab iOS 17 und macOS Sonoma: PassKeys kommen auch für Apple-Dienste

Apple führt die Unterstützung von PassKeys auch für seine eigenen Dienste ein. Ab iOS 17 können sich Nutzer mit dieser Technik auch ohne Passwort an verschiedenen Apple-Diensten anmelden. Zuvor hatte bereits Google PasKeys als Anmeldemethode verfügbar gemacht.

Apple wird in Zukunft die neuen PassKeys auch für seine eigenen Dienste unterstützen. Nutzer können sie verwenden, um sich etwa auf icloud.com, appleid.apple.com, appstoreconnect.apple.com oder weiteren Apple-Seiten anzumelden. Anstatt dies mit ihrer Apple-ID bestehend aus E-Mail-Adresse und Passwort zu tun, können Nutzer den Passkey mit ihrem biometrischen Merkmal wie Gesichtserkennung oder Fingerabdruck nutzen.

PassKeys sollen auf lange Sicht die klassische Kombination aus Benutzernamen und Passwort überflüssig machen, allerdings ist das System für viele Anwender noch etwas rätselhaft.

Die PassKeys sind ein Schlüsselpaar bestehend aus einem öffentlichen Schlüssel, der der Website, an der man sich anmelden möchte, bekannt ist, sowie eines privaten Schlüssels, der nur auf dem Gerät liegt. Das Gerät nutzt ihn, um der betreffenden Seite gegenüber bekanntzugeben, dass der Nutzer authentifiziert ist. Hierzu muss auf dem Gerät bereits ein sicheres Identifizierungsmerkmal vorhanden sein.

As of this morning, it looks like you can now use Passkeys to sign in to https://t.co/vugFzZAxv4, requires iOS 17 though. pic.twitter.com/WDJ83zx7TK

— Aaron (@aaronp613) June 20, 2023