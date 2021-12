Home Gerüchte Wird die Magic Mouse bald per MagSafe geladen?

Die Magic Mouse von Apple könnte in Zukunft per MagSafe geladen werden: Das behauptet eine allerdings nicht für ihre Zuverlässigkeit bekannte Quelle. Ohnehin wäre es fraglich, ob Apple damit die beste Lösung für das Aufladen des Eingabegeräts gefunden hätte.

Die Magic Mouse von Apple gehört nicht gerade zu den am häufigsten aktualisierten Geräten: Tatsächlich hätte die Maus von Apple wieder einmal ein Update dringend nötig. Ein solches könnte auch Änderungen beim Aufladen der Maus bringen, das behauptet zumindest eine Vermutung, die zuletzt von einer Seite geäußert wurde, die in der Vergangenheit zwar für schicke Renderings, dafür aber weniger für verlässliche Aussagen bekannt geworden war.

So wirkt denn auch diese Behauptung eher abenteuerlich: Darin heißt es nämlich, Apple werde die Magic Mouse in Zukunft per MagSafe aufladen lassen.

Wie sollte die Maus geladen werden?

Derzeit sollen angeblich verschiedene Prototypen der Magic Mouse in Umlauf sein, die der Nutzer per MagSafe aufladen muss. So weit erscheint die Behauptung schon schlüssig: Apple lässt alle Arten von Prototypen ständig durch seine Mitarbeiter testen. Ob eine MagSafe-Magic Mouse allerdings in den Verkauf geht, ist fraglich.

Dies würde ein Problem der Maus nämlich nicht lösen, der Nutzer könnte sie nach wie vor nicht während der Benutzung aufladen, was doch eher unpraktisch wäre. Eine neue Magic Mouse könnte Apple etwa im Rahmen der Präsentation neuer iMacs vorstellen, das wiederum wird wohl 2022 der Fall sein. Der neue iMac wird dabei möglicherweise im Herbst kommenden Jahres erwartet.

