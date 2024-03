Home Apps Wichtiges Update: GarageBand for Mac war von Sicherheitslücke betroffen

Wichtiges Update: GarageBand for Mac war von Sicherheitslücke betroffen

Apple hat ein wichtiges Update für GarageBand veröffentlicht. Die Version für den Mac sollte zügig aktualisiert werden. Sie behebt einen Speicherfehler, der dazu führen konnte, dass beliebiger Code ausgeführt wurde.

Apple hat eine Aktualisierung für seine Musiksoftware GarageBand veröffentlicht. Die Version für den Mac hat ein Update erhalten, das Nutzer auch zügig einspielen sollten, denn es behebt eine Sicherheitslücke, die durchaus gravierend sein kann, wie Apple in einem entsprechenden Supportdokument schreibt.

Bösartiger Code konnte ausgeführt werden

In GarageBand steckte zuvor eine Lücke in der Speicherverwarltung, die von einer bösartigen Malware ausgenutzt werden konnte. In der Folge wurde die App entweder beendet, was zu verkraften wäre, oder es konnte beliebiger Code ausgeführt werden.

Wie Apple weiter ausführt, bringt die Aktualisierung von GarageBand am Mac auch weitere allgemeine Verbesserungen der Stabilität und Leistung der Software. GarageBand ist im Mac App Store erhältlich und kann auch über diesen aktualisiert werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!