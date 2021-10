Home Apple Weihnachtsgeschäft unter Druck: Apple von erheblichen Lieferproblemen betroffen

Apple hat inzwischen auch auf breiter Front mit erheblichen Lieferschwierigkeiten zu kämpfen: Viele Produkte wie das neue iPhone 13 und die neuen MacBook Pro-Modelle sind auf Wochen ausverkauft. Dennoch steht Apple noch immer besser da als viele Konkurrenten.

Apple kann sich der weltweiten Chipkrise nicht länger entziehen, die Liefersituation wird zudem noch durch Unregelmäßigkeiten im weltweiten Warenverkehr verschärft. Das Ergebnis sind lange Lieferzeiten für viele Produkte, wie die Agentur Bloomberg aktuell analysiert.

Verschiedene Varianten des iPhone 13 sind etwa nach wie vor nur mit deutlichen Verzögerungen zu haben. Besonders das iPhone 13 Pro kommt bei Käufern, die heute bestellen, oft erst im Dezember an, das Weihnachtsgeschäft steht also unter erheblichem Druck.

Apple arbeitet an Entschärfung der Lage

Auch das neue MacBook Pro kommt teils erst Ende November oder Mitte Dezember bei Kunden an. Die neue Apple Watch Series 7 ist ebenso nur mit langen Lieferzeiten erhältlich. Unter dem Ausweichdruck dieser Entwicklung sind auch die Lieferzeiten älterer Modelle wie des iPhone 11 nach oben gesprungen.

Apple arbeitet Bloomberg nach an der Behebung der Probleme, das Unternehmen hatte zuvor Quartal für Quartal vor Verknappungen bei den Verkäufen gewarnt. Allerdings steht Apple noch immer besser da als viele Konkurrenten, zitiert Bloomberg die Citi-Analysten Jim Suva und Asiya Merchant. Viele Produkte wie HomePod oder AirTags sind problemlos auch kurzfristig lieferbar, die neuen AirPods 3 sind ebenfalls ausreichend bevorratet worden.

Das iPhone macht noch immer mehr als die Hälfte der Konzernbilanz aus, Apple schützte dieses Produkt durch die Bildung einer massiven Überkapazität an Chips, was allerdings die Lieferketten für Wettbewerber nachhaltig austrocknete.

