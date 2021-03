Home Apple Von Apple zu Google. So kommen eure Fotos aus der iCloud

Apple ermöglicht Nutzern ab sofort, ihre Foto-Mediathek zu Google Fotos zu übertragen. Das ist etwa sinnvoll, wenn man parallel zu iOS auch noch Android-Geräte verwendet oder plant, in Zukunft ausschließlich auf Android zu setzen. Der Service startet zunächst in den Ländern des EWR.

Plattformkompatibilität im Smartphone-Zeitalter sind eine problematische Sache: Beim Wechsel der Plattform ist es nicht mit dem simplen Einspielen eines Backups getan, wie es beim bloßen Wechsel auf ein neueres Smartphonemodell der Fall ist. Zwar gibt es inzwischen einige Pfade, die zwischen iOS und Android verlaufen, Apple und Google haben hierfür schon vor langer Zeit Schnittstellen und Dienstprogramme geschaffen, um den Zwei-Wege-Datenaustausch zu erleichtern, einige Aufgaben bleiben allerdings nach wie vor schwierig, für WhatsApp-Nutzer gibt es so etwa noch immer keinen einfachen Weg, ihre Chat-Historie zwischen den Plattformen zu übertragen.

Apple hat nun einen neuen Weg für Fotos aus der iCloud zu Google geschaffen. In einem entsprechenden Supportdokument erklärt das Unternehmen die Prozedur.

So kommen eure Fotos von Apple zu Google

Apple veranschlagt für die Übertragung der eigenen iCloud-Foto-Mediathek zu Google zwischen drei bis sieben Tagen. In dieser Zeit prüft Apple etwa die Rechtmäßigkeit einer Anfrage und führt den Transfer selbst durch.

Um Fotos aus der iCloud an Google senden zu können, muss die Zwei-Faktor-Autentifizierung der Apple-ID aktiviert sein, zudem sollen Kunden sicherstellen, dass ihr Google-Account über ausreichend freien Speicher verfügt. Die Anfrage zum Start der Übertragungen kann im Privatsphäre-Bereich der Apple-ID gestellt werden.

Die gesendeten Daten werden in dieser Übertragung lediglich zu Google kopiert, sie bleiben in der iCloud-Mediathek unverändert. Apple weist zudem darauf hin, dass bestimmte Features der iCloud-Foto-Mediathek wie Live Photos und intelligente Alben möglicherweise nicht korrekt auf anderen Diensten funktionieren. Die Übertragung ist aktuell in allen Ländern der EU und des EWR verfügbar.

-----

