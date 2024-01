Home Hardware Vision Pro schon am Starttag ausverkauft? US-Kunden müssen wohl mit Wartezeiten rechnen

Die Vision Pro wird wohl zunächst sehr schnell ausverkauft sein. Zum Start der Brille werden nur wenige Geräte verfügbar sein, sodass es für Käufer lange Wartezeiten geben könnte, wenn sie nicht kurz entschlossen handeln. Es wird wohl noch dauern, bis sich die Verfügbarkeit entspannt.

Wenn Apple in zwei Wochen seine neue Computerbrille Vision Pro auf den Markt bringt, wird das Gerät wohl sehr rasch ausverkauft sein. Möglicherweise ist das Gadget bereits am Launch-Tag ausverkauft, prognostiziert der Analyst Ming-Chi Kuo, der zuletzt einmal mehr seine Treffsicherheit bei Prognosen zu Apple unter Beweis stellen konnte.

Nur sehr wenige Geräte zum Start verfügbar

Laut Kuo wird Apple zum Launch nur zwischen 60.000 und 80.000 Geräten in den Handel bringen, was wenig ist. Auch wenn man annimmt, dass die Nachfrage aufgrund des Preises nicht annähernd die Dimensionen eines Launchs anderer Produkte erreichen wird, ist klar, dass bereits viele Kunden auf die neue Brille warten.

Wohl auch darum führt Apple das Gerät zunächst nur in den USA ein. Dem Vernehmen nach wird es nicht möglich sein, im ersten Jahr mehr als 400.000 Einheiten zu fertigen, wäre die Vision Pro parallel in mehreren Märkten eingeführt worden, hätte das wohl zu einer kaum beherrschbaren Lieferproblematik geführt.

Die Vision Pro wird am 02. Februar in den USA an den Start gehen, die Vorbestellungen starten kommende Woche Freitag. Wann die nächsten Länder an der Reihe sind und welche dies sein werden, ist noch nicht klar.

