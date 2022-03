Home Apps Vieles neu: Sparkassen-App erhält neue Oberflächen- und Designelemente

Vieles neu: Sparkassen-App erhält neue Oberflächen- und Designelemente

Die Sparkasse hat eine größere Aktualisierung ihrer App für iOS veröffentlicht. Die neue Version bringt unter anderem eine aufgeräumtere Startseite und eine verbesserte Übersicht über Kontobewegungen.

Die Sparkasse hat bereits zuvor für ihr neues und großes Update für iOS getrommelt. Jetzt ist es da: Die Version 6.0.2 kommt tatsächlich mit einem ziemlich langen Beipackzettel.

Neu ist unter anderem die Startseite. Nach dem Update soll der eigene Finanzstatus und Kontodetails wie Umsätze oder Überweisungen schneller einsehbar sein. Auch die Kontoverwaltung und der Support sollen sich verbessert haben.

Das ist neu in der Sparkassen-App

Nachfolgend haben wir die Details zur Aktualisierung auf Version 6.0.2 der Sparkassen-App (Affiliate-Link):

+++ Startseite +++

Mit der neuen, prominent oben platzierten Aktionsleiste auf der Startseite bietet Ihnen die App einen viel schnelleren Zugriff auf Wichtiges: Geld senden (mit dem Einsprung in Überweisung, Übertrag, Dauerauftrag und giropay), Umsatzsuche, Karte sperren sowie viele weitere App-Funktionen.

+++ Navigation +++

Das Navigieren in der App ist ab sofort viel selbsterklärender: Nutzen Sie dazu die neue Navigationsbar unten in der Ansicht. Sie ist stets nur einen Daumenklick entfernt, um Ihr Ziel schnell zu erreichen.

+++ Umsatzliste +++

Betrachten Sie Ihre Umsätze, so erhalten Sie jetzt ebenso einen benutzerfreundlichen Zugriff auf die von der App angebotenen Funktionen zu den einzelnen Konten. Diese finden Sie ebenfalls oben – prominent und praktisch.

+++ Finanzübersicht +++

Diese neu gestaltete Ansicht bietet Ihnen seit je her und auch weiterhin einen guten Überblick über Ihre Finanzen – für die volle Kontrolle von Konten und Karten.

+++ Profil +++

In der Ansicht „Profil“ finden Sie ganz aufgeräumt und gebündelt alles, was darüber hinaus wichtig ist. So z.B. Mitteilungen Ihrer Sparkasse und der eingerichteten Kontowecker, die allgemeinen App-Einstellungen und Infos zu Ihren Zahlungsmethoden, wie Apple Pay und giropay.

+++ Kontakt +++

Vieles klärt sich am besten direkt von Mensch zu Mensch und wir beraten Sie sehr gern persönlich. Ihre Sparkassen-Kontaktmöglichkeit finden Sie deswegen ohne langes Suchen direkt in der App. Nutzen Sie oben rechts die kleine Sprechblase, um in den Bereich „Kontakt & Hilfe“ zu gelangen.

+++ Dark Mode +++

Es wird dunkel! Je nachdem, wie Sie Ihr iPhone bzw. iPad bezüglich des Hell-/Dunkelmodus konfiguriert haben, Ihre Sparkassen-App geht mit und passt sich an.

Was haltet ihr von dem Update?

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!