Update: Apple veröffentlicht iOS 17.4 und iPadOS 17.4 für alle Nutzer

Apple hat gerade eben iOS 17.4 und iPadOS 17.4 für alle Nutzer veröffentlicht. Damit endet die vorangegangene Beta-Phase und Apple hält die Vorgaben des Digital Markets Act in der EU ein. Außerdem werden neue einige weitere Neuerungen eingeführt.

Apple hat gerade eben die Aktualisierung auf iOS 17.4 und iPadOS 17.4 für alle Nutzer veröffentlicht. Damit könnt ihr das Update ab sofort laden und installieren. Sollte euch die neue Version noch nicht angezeigt werden, geduldet euch noch einen Moment, da Apple Updates stets in Wellen ausrollt.

Alternative App Stores und weitere Öffnungen

Apple erlaubt mit dem Update auf iOS 17.4 die Nutzung alternativer App Stores auf dem iPhone – und zwar nur dort, am iPad bleibt alles wie gehabt. Auch die NFC-Schnittstelle am iPhone wird geöffnet, ebenso können nun alternative Browser-Engines genutzt werden.

Apple erfüllt mit diesen Änderungen die Vorgaben des Digital Markets Act in der EU, außerhalb treten die Änderungen nicht in Kraft.

Apple schreibt hierzu in den Notizen zum Update:

Personen mit Wohnsitz in der Europäischen Union können jetzt:

Apps von alternativen App-Marktplätzen installieren

Browser-Apps mit alternativen Browsertechnologien installieren

Den Standard-Webbrowser festlegen, wenn Safari das erste Mal geöffnet wird

Alternative Zahlungsoptionen für Apps im App Store mit dem externen Badge für Einkäufe verwenden.

Einige Optionen müssen vom Entwicklungsteam unterstützt werden.

Podcasts erhalten Transkript

Darüber hinaus führt Apple noch einige weitere Neuerungen ein: Besonders interessant ist hier wohl die Transkript-Funktion für Podcasts. Episoden können nun in einer automatisierten Fassung auch in Schriftform konsumiert werden. Wie gut das funktioniert, muss sich noch zeigen.

