UPDATE: Apple dementiert Interesse an TikTok

In einem ungewöhnlichen und sehr schnellen Medienstatement hat ein Apple-Pressesprecher gegenüber Axios soeben dementiert, dass man Interesse an TikTok habe. Vor knapp einer Stunde kursierten Gerüchte, wonach Apple TikTok kaufen wolle, Apfelpage.de berichtete.

Dan Primack, der Business Reporter von Axios, hatte heute in einem Briefing und auf Twitter davon gesprochen, was ihm mehrere Quellen zukommen ließen: Apple sei in Gesprächen und hätte „ernsthaftes Interesse“ daran, TikTok zu übernehmen. Aus der Traum, Apple dementierte das laut Primacks Twitter-Account.

State of play: Apple spokesperson tells Axios that there are no discussions about buying TikTok and the company isn't interested.

— Dan Primack (@danprimack) August 4, 2020