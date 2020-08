Verrückt: Apple soll ernsthaftes Interesse an TikTok haben

Apple soll auch am Kauf von TikTok interessiert sein. Der Kurzvideodienst wäre der größte Zukauf, den Apple sich bis jetzt gleistet hätte. Aktuell ist bereits bekannt, dass Microsoft TikTok gern kaufen möchte.

Das wäre mehr als überraschend: Apple denkt ebenfalls darüber nach, TikTok zu kaufen. Laut Aussage von Dan Primack hat Apple ernsthaftes Interesse am Erwerb des Dienstes mit chinesischem Ursprung. Der Redakteur von Axios Pro Rata stützt sich dabei auf verschiedene Quellen im Umfeld von Apple – wenn auch nicht direkt beim Unternehmen – wonach Apple ernsthaft am Kauf von TikTok interessiert sein soll, auch wenn dies ein ungewöhnlicher Deal für Apple wäre.

Größte Übernahme aller Zeiten

Der Deal wäre tatsächlich mehr als ungewöhnlich für Apple, das bis jetzt kein einziges echtes soziales Netzwerk unterhält. Diese Übernahme hätte zudem auch eine politische Komponente. Mit dem Kauf würde sich Apple zahlreichen potenziellen politischen Konflikten aussetzen, . Die bis jetzt größte Übernahme, die sich Apple geleistet hat, war der Kauf von Beats, diese hatte ein Volumen von rund drei Milliarden Dollar.

Donald Trump hatte Ende letzter Woche seinen Willen bekundet, TikTok aus seinem chinesischen Mutterkonzern herauszulösen, wenigstens das USA-Geschäft. Später hatte sich Microsoft an einem Kauf interessiert gezeigt, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten. bis zum 15. September sollte ein Deal abgeschlossen sein, andernfalls droht ein Verbot des Dienstes in den USA.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!