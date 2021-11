Home Apple Unsere Umfrage beantworten und gewinnen: Wie informierst du dich vor dem Kaufabschluss eines Produktes?

Bei der Anschaffung eines neuen Produkts oder Services macht man sich viele Gedanken über die Vor- und Nachteile und besorgt sich online wie offline Informationen zu den Angeboten. Apfelpage möchte zusammen mit mir und der Hochschule Mittweida herausfinden, wie euer persönlicher Informationsprozess aussieht, bevor ihr euch ein Produkt kauft. Nehmt euch dafür gerne drei Minuten Zeit. Wir würden uns freuen und verlosen dafür Gewinne!

Am Black Friday, Cyber Monday oder Singles‘ Day locken die Hersteller und Shops mit so einigen Angeboten, die bei dem ein oder anderen das Interesse wecken. Lässt man sich hier nicht zu einem Impulskauf verleiten, sondern denkt intensiv über seine neue Anschaffung nach, kann das ganz schön viel Zeit in Anspruch nehmen. Denn potenzielle Anlaufstellen zur Informationsbeschaffung gibt es unzählige: Sei es in einer Zeitschrift, auf einem Internetportal oder im Geschäft nebenan. Zudem wird diese sogenannte „Customer-Journey“ von individuellen Erfahrungen, Präferenzen und Lebensstilen beeinflusst.

Doch auf was legt ihr als Apfelpage-Leser euren Fokus und welche Inhalte sind für euch bei der Informationssuche und Produktberatung wichtig?

In einer sehr kurzen Umfrage von nur wenigen Minuten würden wir diesen Fragen auf den Grund gehen. Damit helft ihr nicht nur uns, die Angebote bei Apfelpage zu verbessern, ihr unterstützt auch meine Masterarbeit an der Hochschule Mittweida.

→ JETZT TEILNEHMEN UND GEWINNEN

Beantworten und Gewinnen

Da wir euer ehrliches Feedback sehr zu schätzen wissen, haben wir ein paar Gewinne für euch vorbereitet.

Habt ihr die Umfrage vollständig beantwortet, könnt ihr im letzten Schritt eure E-Mail-Adresse eintragen. Unter dieser kontaktieren wir euch im Falle eines Gewinnes.

Datenschutz

Die Daten werden nur für die Durchführung des Gewinnspiels verwendet und anschließend umgehend gelöscht. Ihr könnt jederzeit die vollständige Löschung aller eurer Daten anfordern. Die Antworten werden nicht mit euren persönlichen Daten verknüpft, die Umfrage selber erhebt lediglich Durchschnittswerte unter den Teilnehmern.

Was gibt es zu gewinnen?

mophie 3-in-1 Wireless Charging Stand

Mit dieser Ladestation (Affiliate-Link) könnt ihr iPhone, Apple Watch und AirPods mit nur einem einzigen Gerät laden. Als eine der wenigen von Apple offiziell vertriebenen Charging-Stations liefert sie für das iPhone sogar 7,5 Watt. Üblicherweise sind Dritthersteller auf lediglich 5 Watt beschränkt.

Parallels Desktop 17 für Mac

Die wohl bekannteste Software für virtuelle Maschinen ist inzwischen vollständig für Apple-Silicon-Macs und macOS Monterey optimiert. Auch das neue Windows 11 wird bereits unterstützt. Erste Tests in der Redaktion liefern eine brachiale Performance auf dem MacBook Air mit M1-Chip.

Meross Smart WIFI LED Bulb E27 – 4er-Set

Die smarten Leuchtmittel von Meross liefern mit ihren 810 Lumen eine hohe Helligkeit, sind gut verarbeitet und können neben ihrem Weißspektrum natürlich auch Farben darstellen. Als native HomeKit-Produkte sprechen sie direkt mit eurem Netzwerk und benötigen deshalb keine Bridge.

→ JETZT TEILNEHMEN UND GEWINNEN

