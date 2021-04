Home Apple Umfrage: Wie hat euch das Apple Event gefallen? Was war euer Highlight?

Das Apple Event ist nun mehr als 12 Stunden her und wir haben eine Nacht darüber geschlafen. Wie fandet ihr die Keynote rückblickend? Und was war für euch das spannendste neue Produkt gestern? Das fragen wir heute in unserer Umfrage. Danke fürs Teilnehmen!

Nach dem Event haben wir wie immer ein paar Umfragen für euch. Wie fandet ihr das gestrige Apple Event und welches was war euer Highlight? Nehmt dazu gerne an den beiden Umfragen teil und schaut, wie die anderen Leser abgestimmt haben. Wer nochmals eine Zusammenfassung zu gestern sucht, den können wir gerne auf unseren Übersicht-Artikel verweisen.

Die Umfragen sind nur extern erreichbar, weil es bei vergangenen Umfragen zu fehlerhaften Darstellungen kam. Ihr findet sie ganz einfach unter den Links hier:

Wie hat euch das Apple Event gestern gefallen?

Welches Produkt war am spannendsten?

Schreibt zusätzlich gerne eure Meinungen zum „Spring Loaded“-Event in unsere Kommentare hier in der App und auf der Webseite. Danke fürs Teilnehmen!

