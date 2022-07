Home Betriebssystem tvOS 16: Public Beta 1 für Freiwillige steht bereit

Und tvOS 16 wollen wir auch nicht vergessen: Hier ist es vielleicht eher weniger problematisch, die öffentliche Beta auf sein Apple TV zu laden. Die kommende Aktualisierung auf tvOS 16 bringt nur überschaubare Neuerungen.

Apple hat an diesem Montag Abend neben iOS 16 und iPadOS 16 Public Beta 1, macOS Ventura Public Beta 1 und watchOS 9 Public Beta 1 auch tvOS 16 mit der ersten Public Beta versorgt. Die Aktualisierung kann damit ab sofort von allen freiwilligen Testern geladen und installiert werden. Die Teilnahme am Public Beta-Programm von Apple ist kostenlos möglich.

tvOS 16 kommt im Herbst mit einigen kleineren Updates

Das kommende Update auf tvOS 16 ist keine so große Aktualisierung. Einen Überblick über die Neuerungen und Änderungen in diesem Update haben wir in dieser Meldung für euch zusammengestellt.

tvOS 16 und alle übrigen Updates, die sich aktuell in der öffentlichen und geschlossenen Beta befinden, werden im Herbst für alle Nutzer kompatibler Geräte zur Verfügung gestellt.

tvOS 16 kann auf dem Apple TV der vierten, fünften und sechsten Generation installiert werden.

