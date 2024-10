Home Apple Neue Firmware für die AirPods Pro 2 bringt Hörgeräte-Features

Neue Firmware für die AirPods Pro 2 bringt Hörgeräte-Features

Auf der letzten iPhone-Keynote stellte Apple nicht nur das neue iPhone mitsamt der Apple Watch Series 10 und den beiden Varianten der AirPods 4 vor. Man hatte auch einige Ankündigungen bezüglich der AirPods Pro 2 in petto. Diese sollen nämlich Funktionen von Hörgeräten spendiert bekommen. iOS 18.1 wird dies vonseiten des iPhone realisieren, die dafür notwendige Firmware für die AirPods Pro 2 wird bereits jetzt ausgerollt.

Neue Firmware für die AirPods Pro 2 verfügbar

Bei der Firmware für die AirPods zeigte sich Apple in den vergangenen Wochen sehr umtriebig. Wie dem auch sei, nun steht die Version 7B19 bereit. Hierfür stellt der Konzern sogar vergleichsweise ausführliche Release-Notes bereit:

Bei Verwendung mit einem iPhone oder iPad mit iOS 18.1 oder iPadOS 18.1 oder höher ermöglichen AirPods Pro 2 mit Firmware-Update 7B19 drei neue Funktionen – einen Hörtest, ein Hörgerät und einen Gehörschutz.

Die Apple-Hörtestfunktion bietet wissenschaftlich validierte Hörtestergebnisse bequem von zu Hause aus (für Benutzer ab 18 Jahren).

Die Hörgerätfunktion bietet personalisierte, klinisch hochwertige Unterstützung, die automatisch auf Geräusche in deiner Umgebung sowie auf Musik, Videos und Anrufe angewendet wird (für Benutzer ab 18 Jahren mit wahrgenommenem leichten bis mittelschweren Hörverlust).

Die Gehörschutzfunktion hilft Benutzern, die Belastung durch laute Umgebungsgeräusche in allen Hörmodi zu minimieren (verfügbar in den USA und Kanada).

Die AirPods aktualisieren ihre Software selbstständig

Apples AirPods aktualisieren ihre Software automatisch. Dafür müssen sie sich in der Nähe des gekoppelten iPhones befinden und im Case liegen. Es gibt keinen eingeführten Weg, ein Update der Software für die AirPods manuell auszulösen, allerdings lässt sich ein Update auch nicht verhindern. Es kann aber helfen, die AirPods am Kabel anzuschließen, anschließend zu koppeln, etwas Musik laufen zu lassen und diese dann wieder in das Ladecase zurückzustecken. Wünschenswert wäre an dieser Stelle, dass Apple die Option eines manuellen Updates zulassen würde.

