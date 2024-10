Home Mac M3-MacBook Air und iPhone SE 4: Kunden müssen wohl nicht mehr lange warten

Nächste Woche werden zwar neue Macs erwartet, ein neues MacBook Air gibt es aber nicht – noch nicht, denn auch dieses Modell dürfte bald ein Update erhalten, wie aus Informationen aus der Displaybranche hervorgeht. Auch das neue iPhone SE ist wohl auf dem Weg.

Apple wird in der kommenden Woche höchst wahrscheinlich neue Macs vorstellen. Gleich mehrere Modelle dürften aktualisiert werden, darunter jedoch nicht das MacBook Air. Es kommt in der aktuellen Version mit dem M3, eine M4-Version wird es dieses Jahr wohl nicht mehr geben. Dennoch müssen Kunden, die mit dem Gedanken an ein neues MacBook Air spielen, wohl nicht lange bis zur nächsten Auffrischung des flachen Rechners warten.

Apple dürfte bald erste Displays für iPhone SE und MacBook Air erhalten

Der Analyst Ross Young von DSCC schreibt aktuell in einer Einschätzung für Abonnenten, Apple werde wohl noch diesen Monat erste Panellieferungen für das nächste MacBook Air erhalten. Da der Monat so gut wie vorbei ist, bedeutet das wohl, dass erste Kontingente in der nächsten Woche bei Apple eintreffen.

Doch auch für das iPhone SE 4 werde Apple bald schon erste Bildschirme erhalten: Im Laufe des nächsten Monats sollen die Auslieferungen an Apple beginnen. Damit wird immer wahrscheinlicher, dass nicht nur bald ein MacBook Air mit M4, sondern auch ein neues iPhone SE erscheinen dürfte. Ein Marktstart recht früh im kommenden Jahr ist zu erwarten, etwa im Rahmen eines Spring-Events.

Gerechnet wird mit einer Art Aufguss des iPhone 14 mit zeitgemäßem Design einschließlich Face ID größerem Display als beim völlig veralteten aktuellen iPhone SE.

