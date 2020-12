Home Apps Telegram Messenger down: Bei euch auch?

Messenger, Social Medias, Suchmaschinen und Co. haben in den letzten Wochen wie kaum zuvor mit Ausfällen zu kämpfen. Der letzte Betroffene lautet Telegram. Seit einigen Minuten ist der Nachrichtendienst nicht erreichbar. Es können keine Nachrichten gesendet oder empfangen werden.

Die Seite AlleStörungen gibt im Moment mehr als 7.000 Meldungen an, bei denen Nutzer Störungen gemeldet haben. Wie sieht es bei euch aus?

Die Ausfälle zeichnen sich im Moment nur in Europa ab laut dem Downdetector. Hier sind dafür so gut wie alle Länder betroffen. Australien, Kanada, die USA und Co. scheinen nicht betroffen zu sein.

Wir können in der Redaktion sowohl den Ausfall der Webapplikation als auch der App feststellen und bestätigen. Die App zeigt nur die Cash-Daten an, die Webversion hingegen eine leere Seite mit den Worten „Warte auf eine Verbindung.“

Die Webseite von Telegram zeigt sogar einen 500 Internal Server Error an, es könnten also größere Probleme beim Server vorliegen.

Habt auch ihr Probleme mit Telegram? Oder nutzt ihr den Dienst ohnehin nicht?

