Tech-Deals von Anker: Bis zu 40% Rabatt sind drin

Verfasst von Patrick Bergmann // 24. September 2022 um 18:00 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Wer sein neues iPhone 14 Pro ausprobiert hat, ist vielleicht nun auf der Suche nach dem passenden Zubehör: So liefert Apple beispielsweise kein Netzteil aus, sondern bietet dieses für unverhältnismäßige Preise als Zukauf an. Da passt es sich doch, dass Anker gerade eine schicke Rabattaktion fährt.

Angebote von Anker

Anker punktet mit guter Verarbeitung und viel Leistung zum vergleichsweise günstigem Preis. Der wird dann noch attraktiver, wenn Anker noch zusätzliche Rabatte einräumt. So lassen sich heute beispielsweise bis zu 40% sparen. Als besonderes Highlight wollen wir hier den LED-Blitz empfehlen, der sich am iPhone direkt via Lightning anschließen lässt und bei dunklen Motiven eine deutlich bessere Ausleuchtung ermöglicht:

