Tech-Deal: Bis zu 18% auf Nanoleaf sparen

Verfasst von Patrick Bergmann // 2. Juli 2022 um 15:27 Uhr // Deals // // 1 Kommentar

Wer auf smarte Beleuchtung setzen will, kommt kaum um Philips Hue herum. Wer bei smarter Beleuchtung ausgefallene Muster oder spannende Akzente setzen will, der kommt kaum um Nanoleaf herum. Da passt es doch hervorragend, dass am Wochenende ein paar Rabatte verfügbar sind.

Nanoleaf im Angebot

Nanoleaf kennt man bereits, deshalb erklären wir auch nicht so viel. Eine Sache ist aber dennoch wichtig: Und zwar liefert der Hersteller für die aktuellen Produkte mittels Update eine wichtige Funktion auf, die den kommenden Smart Home-Standard Matter betrifft. Dabei geht es nicht um die Unterstützung von Thread, sondern darum, dass sich bestimmte Produkte auch als Thread-Border-Router nutzen lassen – was sonst nur dem HomePod Mini und der Apple TV 4k HDR vorbehalten ist.

